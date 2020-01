La recherche du paradis en Angleterre de “brexit” dans l’oeuvre “Jérusalem” | La culture

Jez Butterworth a révolutionné le théâtre anglais en 2009 avec “Jerusalem”, une pièce qui relate la quête du paradis en Angleterre depuis “brexit”, et qui arrive ce 22 janvier au Théâtre Valle-Inclán de Madrid sous la direction de Julio Manrique et la proéminence du Père Arquillué.

Le critique anglais et le public se sont rendus au personnage de Johnny Byron “El Gallo”, joué à cette occasion par Arquillué, un anti-système rebelle qui vit dans une caravane à la périphérie de Flintock, où les jeunes se rassemblent généralement pour consommer de la drogue et de l’alcool, et passer du temps ensemble.