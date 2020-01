La recherche en nutrition est-elle brisée? Une entrevue avec Taylor Wallace

Les recommandations alimentaires américaines accusent un retard de plusieurs décennies par rapport à la science émergente sur le régime alimentaire et la nutrition

Mon invité sur le podcast d’aujourd’hui est le Dr Taylor Wallace. Taylor est professeur auxiliaire au Département des études nutritionnelles et alimentaires de l’Université George Mason et PDG de Think Healthy Group, Inc. Ses recherches et ses travaux portent sur la façon dont nous pouvons utiliser le régime alimentaire comme un outil pour prévenir les maladies chroniques. Dans cette interview, Taylor et moi discutons de l’état actuel de la recherche et des politiques en matière de nutrition et de ce que nous pouvons faire pour l’améliorer.

Le Dr Wallace a récemment publié un article d’opinion dans USA Today appelant à la création d’un Institut national de nutrition. Il soutient que la recherche en nutrition est largement sous-financée par le gouvernement fédéral, ce qui a une cascade d’effets négatifs sur la santé du pays.

Voici un exemple. Tous les cinq ans, un comité d’experts se réunit pour mettre à jour les directives alimentaires du pays. Chaque fois, ils identifient des questions nécessitant des recherches supplémentaires. Mais il n’y a pas de financement pour cette recherche. En conséquence, nos recommandations diététiques accusent un retard de plusieurs décennies par rapport à la science émergente sur l’alimentation et la nutrition. Le Dr Wallace propose de créer un Institut national de la nutrition comme moyen de prioriser cette importante recherche et d’améliorer la santé du pays. Il y a également eu beaucoup de critiques selon lesquelles les recommandations nutritionnelles que nous avons dépendent trop des études d’observation, des corrélations et de la capacité notoirement imparfaite des gens à se souvenir ou à estimer ce qu’ils ont mangé au cours des dernières 24 heures ou 6 derniers mois. Taylor partage son point de vue sur le rôle de la recherche épidémiologique et de la recherche financée par l’industrie dans l’élaboration des recommandations nutritionnelles. Nous explorons également quel rôle les intérêts agricoles (devraient) jouer dans notre politique nutritionnelle.

Cliquez sur le lecteur audio pour écouter notre conversation autour de ces grandes questions:

L’USDA peut-elle simultanément promouvoir l’agriculture et la santé du pays?

Peut-on faire confiance à la recherche financée par l’industrie?

Comment atténuer les effets des biais sur la recherche en nutrition?

Quel rôle l’industrie alimentaire joue-t-elle pour résoudre (ou causer) nos problèmes de santé?

Quel est l’avenir de la recherche en nutrition?

