La récolte des cultures d’hiver a atteint un bon niveau de rendement, malgré le déficit hydrique qui a affecté la campagne

Dans son enquête hebdomadaire, publiée jeudi dernier, la Bourse des céréales de Buenos Aires a annoncé l’achèvement de la récolte des cultures d’hiver, avec de bons niveaux de production en blé et en orge, malgré le manque de précipitations qui s’est intensifié Au printemps dernier.

La récolte de blé a atteint, selon le sac de céréales de Buenos Aires, une production totale de 18 800 000 tonnes, soit 1% de moins que la production historique, et avec des rendements de 29,2 quintaux par hectare.

En ce qui concerne l’orge, la récolte totale a été de 3 millions de tonnes, enregistrant une baisse interannuelle de plus de 21% par rapport au cycle précédent, du fait de la baisse de la superficie de plantation et de l’impact du déficit hydrique au sud-ouest de Buenos Aires et au sud de La Pampa.

En blé, la campagne a été fortement marquée par le manque de précipitations dans l’ouest de la région agricole pendant les stades végétatifs de la récolte. Les pertes de superficie représentaient environ 2,5% du total, plus de 20% d’entre elles étant concentrées au sud-ouest de Buenos Aires et au sud de La Pampa.

Pour le blé, les perspectives ont commencé à s’améliorer avec les pluies enregistrées depuis octobre dernier, qui ont permis en partie de compenser les pertes de rendement dues au manque de structures de reproduction avec un poids de grain plus important.

De son côté, le cycle de l’orge 2019/2020 s’est terminé avec les lots récoltés dans le sud de Buenos Aires et La Pampa, qui ont contribué à 70% de la production totale.

Les rendements récoltés étaient en moyenne de 37 quintaux à l’hectare, bien au-dessus des projections faites au début de la campagne.

L’un des facteurs qui a conduit à l’amélioration des rendements dans un scénario de déficit hydrique a été l’augmentation des investissements technologiques du producteur agricole. Nous devrons voir si cela se produit dans le prochain cycle, où l’augmentation des rétentions pourrait entraîner une baisse des semis et de la production.