La reine Elizabeth convoque une réunion de famille au sujet du prince Henry et de Meghan: médias

11 janvier (.) – La reine Elizabeth d’Angleterre a convoqué lundi une réunion de famille pour discuter de la décision du prince Enrique et de sa femme, Meghan, de s’écarter des droits de redevance, ont rapporté les médias britanniques.

La reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et le prince Henry se réuniront pour discuter de l’avenir au domaine de Sandringham, selon les rapports de Sky News et The Observer. (http://bit.ly/2TlJJIS)

Meghan, qui est au Canada avec son fils Archie, devrait se joindre à la réunion par téléphone si le décalage horaire le permet, ont ajouté les reportages.

