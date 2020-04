La reine Elizabeth II remercie les agents de santé du monde entier

LONDRES, 7 avril (.) – La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne a envoyé mardi un message de “remerciements et de bons voeux” aux professionnels de la santé du monde entier.

«Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans la profession des soins de santé pour leur engagement désintéressé et leur diligence à assumer des rôles essentiels pour protéger et améliorer la santé et le bien-être des gens», a déclaré la reine.

Ses paroles ont été publiées dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la famille royale, qui présentait des images de la reine et d’autres membres de sa famille visitant les hôpitaux et rencontrant des agents de santé.

Les trois enfants de la reine sont apparus dans la vidéo: le prince Charles et son épouse Camila, la princesse Anne et le prince Edward. Le petit-fils de la reine, le prince William, et son épouse Catherine Middleton ont également été représentés.

“Dans les moments difficiles, nous voyons souvent le meilleur de l’esprit humain se révéler; le dévouement au service d’innombrables infirmières, sages-femmes et autres agents de santé, dans ces circonstances difficiles, est un exemple pour nous tous”, dit la reine.

“Ma famille et moi envoyons nos remerciements et nos bons voeux”, a-t-il ajouté.

La monarque de 93 ans séjourne chez elle au château de Windsor avec son mari, le prince Philip, 98 ans.

Dimanche, dans un discours télévisé inhabituel, la reine a déclaré au peuple britannique qu’elle dépasserait l’épidémie de coronavirus si elle suivait les mesures d’isolement.

Il a évoqué l’esprit de guerre en disant “nous nous reverrons”, une référence directe à une célèbre chanson britannique des années de guerre des années 40.

Le prince Charles, 71 ans, s’est rétabli après avoir souffert de symptômes bénins du virus et a ouvert un hôpital de campagne à Londres vendredi par liaison vidéo depuis son domicile en Écosse.

(Rapport de Guy Faulconbridge et Elizabeth Howcroft. Édité en espagnol par Lucila Sigal)