La reine Elizabeth II serait prête à accueillir à nouveau Harry et Meghan

Isabel II ouvre à nouveau les portes El Castillo Windsor était une scène de paix Lors d’une longue réunion avec le prince Harry, ils ont réussi à “limer les bords”

La reine Elizabeth II serait prête à accueillir à nouveau le prince Harry et Meghan, ont rapporté les médias britanniques.

Le prince Harry est actuellement au Royaume-Uni et lors de sa visite, il a eu une réunion avec sa grand-mère qui a duré quatre heures.

Ils se sont rencontrés au château de Windsor, où ils ont mangé ensemble et ont parlé de ce qui s’était passé et de ce que serait leur nouvelle vie en dehors de la royauté.

Au milieu de la réunion, la reine Elizabeth II a émis un message émotionnel pour son petit-fils: “Vous êtes très aimée et vous serez toujours la bienvenue.”

Des sources proches de la famille royale ont déclaré qu’il s’agissait d’une conversation divertissante et honnête où la reine a fini par rouvrir la porte au cas où elle déciderait de revenir un jour, a rapporté The Sun.

«Dimanche, c’était la première fois que la Reine avait l’occasion de parler à Harry toute seule et de vraiment découvrir quels étaient ses plans. C’était un environnement beaucoup plus détendu et les deux pouvaient dire ce qu’ils pensaient », a déclaré une source au milieu.

Il a également ajouté qu’Isabel II avait exprimé à Harry son désir, et celui de toute la famille, de voir davantage Archie, mais qu’il avait compris la décision.

Le moment était venu de lui rappeler que Meghan et lui ne pouvaient pas utiliser la marque Sussex Royal pour capitaliser.

“Elle voulait également préciser que l’accord ne peut fonctionner que s’ils n’exploitent pas leur statut réel, c’est pourquoi je ne les laisserais pas utiliser le vrai mot”, a ajouté la source.

Cette rencontre pourrait signifier qu’en dépit de ne pas être d’accord avec la décision du prince et de sa femme, comme grand-mère leur souhaite le meilleur.

Meghan Markle est rentrée aujourd’hui au Royaume-Uni, pays dans lequel elle n’est pas revenue depuis le 10 janvier, pour accompagner son mari dans les engagements royaux.

Pendant ce temps, le petit Archie est resté au Canada sous la garde d’un ami du couple.

Le prince Harry arrive à Londres et fait une énorme colère contre la reine Elizabeth (PHOTO)

Après plusieurs semaines hors de son pays, le prince Harry, petit-fils de la reine Isabell II, époux de Meghan Markle, est retourné au Royaume-Uni pour effectuer les dernières activités en tant que membre de la famille royale britannique; Cependant, il a créé une énorme crise qui a choqué la nation. Le prince Harry, qui a été surpris vêtu d’un jean, d’une veste et d’une casquette, est arrivé à Londres sur un vol commercial depuis Vancouver, au Canada, où il vit avec sa femme et son fils, Meghan Markle et Archie, qui ont rapporté . L’homme de 35 ans, qui a annoncé son indépendance de la famille royale il y a quelques semaines, est monté à bord d’un train à la gare Waverley d’Édimbourg, où il était calme et très sérieux. Et sa propre grand-mère, la reine Isabell II, a interdit à Harry et à sa femme Meghan Markle d’utiliser le mot «royal» dans leur future entreprise et leur nouvelle fondation caritative. Avec la marque «Sussex Royal», tous deux destinés à commercialiser divers produits.

Mercredi dernier, le duc de Sessex a participé au sommet lié à Travalyst, l’initiative qui anime le tourisme durable avec le soutien de Booking et Tripadvisor, qui s’est tenu à Édimbourg. Lors de l’événement, l’un des derniers à être un prince, l’hôte, Ayesha Hazarika, l’a présenté par son nom et a déclaré: “Il est clair que nous devrions tous l’appeler Harry.”