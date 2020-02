La rencontre émotionnelle et la question des parents de Fernando Báez Sosa au survivant du massacre de Flores

“Comment continuez-vous après que tout a été retiré?”, Ont demandé les parents de Fernando Báez Sosa Matías Bagnato, le seul survivant du massacre de Flores dans lequel toute sa famille a été tuée. Les trois protagonistes sont rejoints par la douleur de “tout perdre”, comme le définissent généralement les souffrances de toute personne qui a eu un enfant, une mère, un père, un couple ou tout membre de la famille avec qui un attachement attachant est sauvé. Cette question – comment continuer – s’approfondit surtout si la perte est le produit de l’insécurité ou de la violence d’un ou plusieurs energumnos.

Ce 17 février marque le 26e anniversaire de cette aube où, à 15 h 30 Fruitful Álvarez González il a pulvérisé de l’essence et incendié la maison du Bagnato. Ils sont tous morts, sauf Matthias qui a réussi à fuir les flammes. Cependant, le seul survivant et sa grand-mère (le seul membre direct de la famille vivant) sont plus touchés par le précédent que 17 ce jour-là. «Il est automatiquement émouvant de penser à ce que nous avons fait le 16 février, comment s’est passé notre dernier jour tous ensemble, le dernier baiser, le dernier repas. Je veux arrêter le temps pour qu’il ne soit pas 3 h 30 du matin du 17 », a déclaré Bagnato. Infobae, que malgré le fait qu’il ait été un jour spécial, il a décidé de le passer avec Graciela et Silvino, les parents de Fernando Baéz Sosa pour leur apporter soutien et force un mois après avoir perdu leur unique enfant.

«C’était très difficile, j’essaye d’habitude de ne voir personne, d’être calme. Dans l’après-midi (hier), j’ai reçu l’appel de Graciela, qui avait besoin de me rencontrer, de me parler », a déclaré Matías alors que la réunion se préparait. “Je me sentais comme si je devais aller les voir, nous nous sommes étreints et avons beaucoup pleuré”at-il ajouté. Le Báez Sosa lui a dit que bien qu’il n’ait pas perdu de fils, ils voulaient le rencontrer parce qu’ils avaient tué toute sa famille. Ils partagent la douleur de la perte et la quête épuisante de la justice. “La première question de Graciela était:” Comment continuez-vous après que tout vous a été enlevé? ” «Vous traversez des moments différents, tout ce bruit, la question des médias, est momentané. Ensuite, cela arrive et la vie continue pour tout le monde et un comme ça reste lié à ce moment », Bagnato graficó qui leur a conseillé d’essayer de s’approcher des proches des victimes demain: «C’est un guérisseur, vous aurez une raison de continuer à vivre. Cela m’aide à aider d’autres parents, c’est ce que mes aînés auraient voulu, que je ne reste pas chez moi déprimé. »

“Chaque fois que je regarde la télévision et sur les réseaux‘ Justice For Fernando ’, je ne peux pas arrêter de penser à toi petit frère, lundi marque 26 ans qui nous ont séparés, 26 ans que la douleur n’a jamais cessé. Tu me manque tellement”Matías a écrit sur son compte Twitter en se souvenant de l’un de ses frères, qui, comme le jeune homme tué à Villa Gesell, s’appelle Fernando. Entre autres points communs avec le Báez Sosa, les parents de l’enfant de 18 ans l’ont interrogé sur sa grand-mère, puisque la mère de Bagnato était la seule fille de la partie maternelle de la famille. «Je leur ai donné un petit médaillon de ma mère que j’avais gardé pendant 26 ans car je sens que cette mère en a plus besoin que quiconque, ils ont perdu un fils et moi à mes parents. Nous sommes d’accord que nous serons toujours ensemble, c’est ça l’important », a-t-il déclaré à propos de la communion qui s’est forgée entre les trois des plus grandes souffrances.

Pour ce mardi, une manifestation est convoquée à 18 heures sur la Plaza del Congreso, en hommage à Fernando, et dans laquelle une peine de prison sera demandée pour les 10 rugbiers accusés de l’avoir tué. Le Báez Sosa a consulté Bagnato sur la manière de gérer une telle situation. De la plus pure empathie, il répondit: “Ils doivent faire ce qu’ils ressentent, parler du fond du cœur, et si à ce moment vient un simple” merci “et rien d’autre, ça va; et s’ils ne veulent pas parler, ça va aussi. ”

Grand-mère Norma, la seule chose que Matías a laissée

Tout au long de la conversation avec InfobaeMatías Bagnato a souligné à plusieurs reprises sa grand-mère Norma, le seul membre direct de la famille qu’il avait laissé après la mort de ses parents José (42) et Alicia (40) en 1994, ses frères Fernando, 14 et Alejandro 9, et Nicolás (11), un ami de la famille qui s’était endormi cette nuit-là.

Norma Calzaretta Il est âgé de 91 ans, veuf le 28 janvier 1994 et quelques semaines plus tard, le 17 février de la même année, l’homicide multiple a eu lieu au cours duquel sa fille, son gendre et deux petits-enfants ont été tués. Matías était la seule chose qu’il lui restait; Il a vécu avec lui jusqu’à il y a quelques mois, quand ils ont décidé qu’ils allaient résider dans une maison de soins infirmiers.

“Avec ma grand-mère, nous essayons d’être ensemble, surtout ces jours-ci”, a-t-il expliqué à propos de la veille du 26e anniversaire du massacre de Flores. “Je ne sais pas combien j’aurai de plus avec moi, c’est ma priorité d’être avec elle.” Matías a déclaré que ce dimanche, il était dans la maison de retraite pour rendre visite à sa grand-mère quand il a reçu l’appel de Graciela, la mère de Fernando. “Je n’aime pas la laisser seule avec elle à ces dates”, a-t-il déclaré après avoir rencontré les Baez Sosa.

Il y a quelques jours, en dialogue avec Télam, Bagnato a déclaré que «Quand tout s’est passé, la seule qui me fait réagir de l’état de Schock est ma grand-mère. La première chose dont je me souviens est la pression qu’il me donne et me dit: “ Je vais te rendre tout ce que la vie me permet, mais j’aide un petit-fils fort et non un petit-fils couché dans son lit en pleurant, alors lève-toi et viens emmenez-moi avec moi “se souvenait-il. “Elle ne voulait pas que je grandisse de haine ou de ressentiment”, a-t-il ajouté.

Comment la cause continue du massacre de Flores

Dans une large mesure, le soutien de Matías Bagnato, les parents de Fernando Báez Sosa, repose sur l’éternelle revendication de justice qu’il souffre depuis 26 ans avec le meurtrier de sa famille, Frucutoso Álvarez González, qui en 1995 a été condamné à la prison à perpétuité sans cependant Le fonctionnement du système judiciaire argentin vous permet de demander votre libération conditionnelle tous les six mois.

Considérant que Fructuoso a purgé 25 ans de prison, il craint que sa défense ne demande la liquidation de la peine. Matías ne comprend pas comment, si selon les études psychologiques qu’il a faites au meurtrier en prison, s’ajoutant au fait qu’il est tombé en panne par sa conduite, il a la possibilité tous les six mois de chercher à finir de purger sa peine en liberté.

«Les études qu’ils ont faites sont terribles: Montrez de la colère contre moi, ne montrez aucun regret. “ Il a décrit et ajouté que «toute l’équipe interdisciplinaire qui l’analyse ne recommande pas la resocialisation, ils parlent de un degré élevé de récidive. ” De l’avis du parquet, il a été soutenu qu ‘«en ce qui concerne le crime pour lequel il a été condamné, il n’y a aucune implication subjective, dans la mesure où Il affirme ne pas y avoir participé, se considérant victime des médias et de la justice, c’est pourquoi nous ne pouvons pas parler de la possibilité de réflexion, de culpabilité ou de regret ».

La défense de Fructuoso a de nouveau insisté sur la demande de libération conditionnelle. Malgré la décision de l’accusation, la décision du juge demeure José Pérez Arias, du tribunal pénal n ° 1, qui doit décider dans les prochains jours de l’avenir du meurtrier. «Selon le procureur, elle ne peut pas considérer la peine comme exécutée si elle ne remplit même pas les conditions minimales de libération conditionnelle. Ma peur est toujours quand ils font appel, voient ce que trois juges me touchent, quelle idéologie ils ont. L’enjeu spécifique est de vivre continuellement, chaque année avec ça, c’est de ne pas croire ce pays, de vivre ça chaque année depuis 2010 », A expliqué Bagnato à Infobae, qui espère que la famille de Báez Sosa obtiendra une condamnation exemplaire pour les 10 rugbiers accusés de l’homicide de Fernando et n’aura pas à souffrir de la peur et du sentiment d’injustice dont il souffre depuis lors. tôt le matin du 17 février.