La réponse immunitaire de «Spider-Man» peut favoriser une grave COVID-19

La ménagerie des cellules immunitaires et des protéines qui défendent le corps humain a reçu un examen de plus en plus minutieux dans ses efforts pour repousser COVID-19. Une grande partie du débat a porté sur la question de savoir si, après le rétablissement, une personne portant des anticorps peut retourner en toute sécurité sur le lieu de travail. Mais l’attention s’est également tournée vers les réactions immunitaires incontrôlables provoquées par l’infection qui peuvent entraîner une insuffisance respiratoire.

Un complice relativement obscur lorsque le système de défense tourne mal est une cellule immunitaire «Cendrillon» appelée neutrophile. Méconnus et éclipsés par les lymphocytes T anti-virus et les lymphocytes B producteurs d’anticorps, les neutrophiles constituent plus de la moitié de nos globules blancs et sont souvent les premiers à arriver sur les lieux de l’infection. Ils attaquent les envahisseurs de plusieurs manières – généralement en engloutissant les intrus ou en ralliant d’autres cellules immunitaires au combat. Mais parfois, peut-être dans un dernier effort défensif, les neutrophiles tirent une manœuvre de Spider-Man: ils jettent des toiles collantes d’ADN et de protéines toxiques qui piègent les agents pathogènes et les empêchent de se propager. Parce qu’un neutrophile meurt lorsqu’il s’engage dans ce processus – ou peu de temps après – certains chercheurs considèrent les toiles comme une version cellulaire de l’attentat suicide.

Dans une étude publiée le 24 avril dans JCI Insight, les scientifiques rapportent avoir trouvé ces structures mystérieuses, appelées pièges extracellulaires à neutrophiles (NET), dans des échantillons de sérum de personnes hospitalisées pour COVID-19. Et plusieurs groupes ont commencé à recruter des patients atteints de la maladie pour des essais cliniques de médicaments existants qui perturbent les TNE ou bloquent leur formation.

Les structures Web ont attiré l’attention des scientifiques pour la première fois en 2004, lorsqu’un article de Science a rendu compte des TNE dans des conditions bactériennes comme la dysenterie et l’appendicite. Mais Andrew Weber, un médecin de soins pulmonaires et de soins intensifs dans le système de santé Northwell dans l’État de New York Je ne savais rien à leur sujet jusqu’à ce qu’il entende un scientifique local faire un exposé sur ses recherches l’automne dernier: Mikala Egeblad a expliqué comment les TNE peuvent favoriser la propagation du cancer – un axe des études de son laboratoire au Cold Spring Harbor Laboratory de New York. Et elle a évoqué la possibilité qu’ils puissent également jouer un rôle dans les lésions pulmonaires associées au vapotage. Pre-COVID-19, Weber dit, “c’était la plus grande épidémie dont nous devions nous inquiéter.”

Intrigué, Weber a discuté avec Egeblad d’une étude possible pour rechercher des TNE dans les échantillons de sérum de ces patients. Les deux ont écrit une proposition et l’ont fait approuver, mais la pandémie COVID-19 a frappé. Mis à l’écart à la maison, écrivant des subventions de recherche, Egeblad a continué à lire sur les NET. Début mars, Weber a commencé à voir la première vague de patients COVID-19. Il a trouvé leurs poumons obstrués de mucus épais et envahis de neutrophiles. Et il savait, sur la base de rapports provenant de Chine, d’Italie et d’autres pays durement touchés, que les patients dont le nombre de neutrophiles était élevé avaient tendance à être moins bien lotis.

«Nous avons pensé séparément, cela ressemble à des NET», explique Egeblad. Elle a discuté avec Weber et un autre collaborateur, Betsy Barnes des Feinstein Institutes for Medical Research de Northwell Health, au sujet de l’obtention d’échantillons de patients COVID-19 pour tester leur intuition. Quelques jours plus tard, Egeblad a vu un tweet du 15 mars par le rhumatologue Jason S. Knight de l’Université du Michigan, qui étudie les TNE dans les maladies auto-immunes.

Knight et ses collègues avaient également noté une inflammation et un nombre élevé de neutrophiles dans les analyses publiées des patients chinois COVID-19 et pensaient: «Quelqu’un devrait tester les TNE», dit-il. “Il semblait qu’un tel journal ferait son apparition chaque jour.” Knight a recherché dans la base de données biomédicale PubMed des «pièges extracellulaires à coronavirus ET neutrophiles» et a tweeté une capture d’écran des résultats: zéro. Au début du mois de mars, alors qu’il devenait clair que le Michigan serait un hotspot, son équipe a commencé à discuter de la façon d’étudier les NET dans COVID-19.

Puis Egeblad tendit la main vers Knight. Après plusieurs appels Zoom, ils et plus d’une douzaine d’autres scientifiques et médecins ont formé un consortium, appelé NETwork, pour partager des protocoles et explorer si les pièges à neutrophiles jouent un rôle dans la maladie.

Un commentaire publié dans le Journal of Experimental Medicine explique la justification. Chez les personnes les plus malades infectées par le nouveau coronavirus, le système immunitaire déclenche une vague de molécules appelées cytokines, dont certaines régulent l’activité des neutrophiles. Ces «tempêtes de cytokines» déclenchent le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), une maladie grave qui se développe chez 10 à 15% des patients atteints de COVID-19. Des recherches antérieures ont lié le SDRA à la formation du NET, et les composés qui dégradent les NET ou bloquent leur formation peuvent soulager le SDRA chez la souris. Chez les personnes atteintes de fibrose kystique – une maladie héréditaire qui provoque des infections pulmonaires persistantes – un médicament appelé dornase alfa qui décompose les TNE en clivant l’ADN peut assouplir les expectorations et soulager les symptômes.

En effet, dans l’étude JCI Insight du 24 avril, les chercheurs de Knight, de l’Université du Michigan, Yogendra Kanthi et Ray Zuo, et leurs collègues ont détecté des TNE dans des échantillons de sérum de 50 patients atteints de COVID-19 sévère mais pas chez des témoins sains. Et ils ont montré que le sérum des patients infectés pouvait déclencher la formation de NET par des neutrophiles sains cultivés dans le même plat.

Les données confirment «que les neutrophiles vont être très importants dans COVID-19», explique James Chalmers, pneumologue à l’Université de Dundee en Écosse. Chalmers n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche, mais étudie les neutrophiles depuis 2008, lorsque les TNE «étaient la nouvelle nouveauté», dit-il.

Chalmers dirige un essai clinique qui recrutera des patients COVID-19 pour tester une pilule quotidienne qui bloque l’activité des enzymes neutrophiles nécessaires à la formation de la NET. Dans une étude récente de la société pharmaceutique mondiale Insmed, qui finance le nouvel essai, ce médicament a réduit l’inflammation chez les personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique appelée bronchectasie. À partir de mai, l’enquête de Chalmers recrutera 300 personnes dans 10 hôpitaux du Royaume-Uni pour recevoir le médicament ou un placebo. Des essais supplémentaires testent d’autres agents de ciblage NET, tels que la dornase alfa et des médicaments approuvés pour la polyarthrite rhumatoïde et la goutte, chez des patients hospitalisés pour COVID-19.

Les TNE sont en quelque sorte un sujet marginal car ils sont rares et difficiles à détecter en laboratoire. De plus, comme les neutrophiles meurent lorsqu’ils effectuent la mission défensive de tir sur le Web, il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé après le processus. «Les cellules sont-elles mortes exprès, ou ai-je tué accidentellement les cellules lorsque je travaillais avec elles?» Demande Chalmers.

De nombreuses preuves suggèrent une association entre les TNE et les tempêtes de cytokines observées dans les cas graves de COVID-19. Mais “nous n’avons pas encore cette preuve”, dit Egeblad. Dans les analyses futures d’échantillons de patients, «nous devons mesurer les TNE et les cytokines et voir qui vient en premier et s’ils sont liés», ajoute-t-elle. Les chercheurs envisagent également d’étudier la façon dont les neutrophiles communiquent avec un autre type de cellules immunitaires appelées macrophages, qui peuvent exacerber ou atténuer l’inflammation pulmonaire.

Pendant ce temps, les scientifiques ne savent pas non plus si les TNE sont, en fait, nocifs ou s’ils pourraient faire quelque chose d’utile. Paul Kubes, un immunologiste de l’Université de Calgary en Alberta, qui n’est pas impliqué dans le NETwork, soupçonne que les structures sont produites pour une bonne raison – pour nous aider à combattre l’infection – mais peuvent «devenir voyous». Le nouveau coronavirus, ajoute-t-il, “pourrait être assez intelligent pour en faire usage et nous rendre malades.” Quel que soit le véritable rôle des TNE en tant que combattants immunologiques, l’urgence de la pandémie semble sortir les neutrophiles de l’obscurité et inciter à regarder de près leurs toiles d’ADN bizarres et saillantes.

