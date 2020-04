La résistance aux antibiotiques pourrait entraîner plus de décès par COVID-19

En quatre mois, COVID-19 a transformé le monde. Des milliers de vies ont pris fin, des milliards sont en quarantaine et les économies mondiales ont versé des milliards de dollars américains. Reprendre le contrôle dépendra de notre capacité à modéliser et à mettre en œuvre des mesures de distance physiques efficaces, à fournir suffisamment de respirateurs et d’équipements de protection, à maintenir des systèmes de santé fonctionnels et à développer des vaccins, des thérapies et des diagnostics rapides efficaces. Le contrôle dépend aussi de manière cruciale de la capacité continue de nos antibiotiques à rester au-dessus des agents pathogènes bactériens.

Il peut sembler étrange de se concentrer sur les antibiotiques lors d’une pandémie virale. Cependant, les surinfections bactériennes sont souvent ce qui rend les pandémies comme COVID-19 particulièrement mortelles. Au cours de la pandémie mondiale de grippe de 1918–1920, une grande proportion de patients sont décédés non pas du virus lui-même, mais d’une pneumonie bactérienne secondaire qui s’est propagée facilement dans les salles d’hôpital bondées parmi les personnes souvent sous-alimentées et immunodéprimées.

Cent ans plus tard, quelque chose de similaire se produit. Dans les unités de soins intensifs, les patients courent un grand risque de succomber à une infection par des opportunistes bactériens. Une étude de 191 patients dans deux hôpitaux de Wuhan a montré que 50 pour cent de ceux qui sont décédés étaient positifs pour les infections secondaires, contre seulement un des 137 survivants. Dans cette situation, les antibiotiques constituent une deuxième ligne de défense cruciale. De nombreuses études indiquent que presque tous les patients atteints de COVID-19 sévères recevront des antibiotiques. Cependant, la crise mondiale de la résistance aux antibiotiques, que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une menace mondiale pour la santé publique en 2014, signifie que cette défense cruciale est une ressource en diminution.

La pandémie actuelle de COVID-19 menace d’affaiblir davantage l’infrastructure antibiotique déjà en ruine. Au cours de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, les microbiologistes de l’environnement ont averti que l’augmentation de l’utilisation d’antibiotiques entraînerait des infections bactériennes plus résistantes. La même chose se produit maintenant avec COVID-19 mais à une échelle sans doute beaucoup plus vaste. La résistance à certains des antibiotiques dont nous dépendons sera probablement une conclusion inévitable. Cela sera vrai non seulement pour les causes bactériennes de la pneumonie, mais aussi pour les maladies auxquelles nous ne pensons pas immédiatement: par exemple, l’utilisation massive d’azithromycine pourrait compromettre le traitement d’une épidémie de typhoïde très résistante aux médicaments au Pakistan.

De plus, cette augmentation de la résistance se produit alors que le pipeline de nouveaux antibiotiques est presque vide. Bien que les injections de fonds publics aient abouti à une série de composés prometteurs, les grandes entreprises continuent de quitter le domaine. Sans grands investisseurs, les petites sociétés d’antibiotiques subissent de sérieuses contraintes. L’année dernière seulement, il y a eu trois faillites, dont la récente insolvabilité de Tetraphase, fabricant de l’eravacycline approuvée par la FDA, qui a effacé 600 millions de dollars d’investissements publics et privés. Selon l’expert en antibiotiques John Rex, “avec une économie aussi décevante, pourquoi quelqu’un serait-il assez fou pour réessayer?” Jusqu’à présent, les solutions proposées ont à peine freiné l’exode actuel des acteurs à but lucratif.

La réponse scientifique à COVID-19 nous montre qu’il existe un moyen de sortir de cette énigme. Moins de quatre mois après la publication de la première séquence génétique, des équipes du monde entier utilisent le partage de données ouvertes pour développer un vaccin viable, une thérapeutique efficace et des diagnostics rapides. Les grandes entreprises partagent des bibliothèques propriétaires de composés moléculaires pour accélérer le développement. Au niveau politique, l’OMS est devenue un puissant coordinateur de l’action internationale et les États-nations et les organisations donatrices ont rapidement débloqué de grandes sommes d’argent pour la recherche liée au COVID-19.

Ce qui s’est produit en réponse à cette pandémie est remarquable. Cela soulève également la question de savoir pourquoi quelque chose de similaire ne devrait pas se produire également face à la crise mondiale des antibiotiques, de longue durée et très discutée.

Les plans de sauvetage nationaux visant à atténuer les effets économiques du COVID-19 sont énormes et dépassent déjà la barre des 2 000 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis. Ce montant de financement éclipse les 4 à 5 milliards de dollars nécessaires pour acheter toute la propriété intellectuelle en matière de R&D sur les antibiotiques qui existe aujourd’hui et relancer le pipeline d’antibiotiques. Les retombées mondiales à moyen et à long terme d’un tel investissement seraient importantes et l’un des investissements de santé publique à long terme les plus sages possibles.

La pandémie de COVID-19 a clairement montré que faire face aux défis sanitaires mondiaux du 21e siècle dépasse les capacités de tout État-nation. Et comme COVID-19, la crise des antibiotiques ne sera résolue qu’avec une action collective. Plutôt que de considérer les deux crises comme indépendantes l’une de l’autre, les deux sont symptomatiques des défis de vivre sur une planète de plus en plus interconnectée, et l’une aggravera l’autre. Mais dans cette crise, on peut oser espérer; laissez l’unité de but et la recherche mondiales qui s’attaquent à COVID-19 devenir une feuille de route pour résoudre l’une des crises les plus pernicieuses et les plus persistantes de la médecine mondiale – la question de l’augmentation de la résistance aux antibiotiques et d’un pipeline bégayant de solutions.

