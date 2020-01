La restructuration financière de la compagnie aérienne Avianca avance, les dirigeants excluent la faillite

BOGOTÁ, 29 janvier (.) – Avianca Holdings, la compagnie aérienne phare de la Colombie, avance avec succès dans un processus de restructuration financière qui lui permet de continuer à fonctionner sans que le radar prenne des mesures extrêmes telles que la faillite ou l’insolvabilité, ont déclaré mercredi deux cadres supérieurs. de l’entreprise.

L’entreprise est plongée dans un plan complet d’optimisation des ressources, qui comprend la cession d’actifs non stratégiques et la simplification de sa flotte pour améliorer la rentabilité et sortir de la crise financière survenue en 2019.

“La situation financière de la société a changé de 180 degrés, nous sommes désormais beaucoup plus sûrs de l’avenir, nous attendons l’avenir avec beaucoup d’optimisme et les chiffres sont bien meilleurs”, a déclaré le président-directeur général d’Avianca Holdings lors d’une conférence de presse, Anko van der Werff.

La société a changé de direction en mai 2019, après que Synergy Group Corp, de l’homme d’affaires Germán Efromovich, a perdu le contrôle après avoir rompu un accord de couverture pour un prêt aux États-Unis, qui a donné l’administration de la compagnie aérienne au partenaire minoritaire Kingsland

Au deuxième semestre de l’année dernière, Avianca a reçu un prêt de 250 millions de dollars de United Airlines et Kingsland, et un autre de 125 millions de dollars d’autres investisseurs, tout en finalisant une offre publique dans laquelle elle a échangé 484,4 millions de dollars en obligations à échéance 2020 dans le cadre de la restructuration de sa dette.

“Aujourd’hui, nous n’avons pas de problèmes financiers, nous remplissons toutes nos obligations dans les délais convenus et nous avons suffisamment de liquidités pour exploiter l’entreprise avec les liquidités dont nous avons besoin”, a déclaré le directeur financier Adrián Neuhauser, lors de la même conférence de presse. à Bogotá à l’occasion de la célébration des 100 ans de la compagnie aérienne.

Neuhauser a admis que depuis juin de l’année dernière Avianca a renégocié avec ses créanciers et fournisseurs en raison de l’impossibilité de respecter les paiements, une situation qui s’est normalisée en décembre.

“Le problème de la faillite ne se voit nulle part à l’horizon, nous opérons et nous nous concentrons sur les 100 prochaines années”, a-t-il ajouté, admettant la possibilité que la société quitte le marché des capitaux à l’avenir avec une opération à réaliser financement supplémentaire

Début janvier, la compagnie aérienne a convenu avec le constructeur Airbus de réduire l’achat de 20 A320neo, tout en concluant un accord mutuellement avantageux avec Boeing sur deux 787-9 dans le cadre de ses plans de réorganisation financière et d’optimisation de flotte.

Avianca Holdings, qui a clôturé 2019 avec 156 appareils en service et transporté environ 30 millions de passagers, a annoncé qu’elle prévoyait cette année d’ouvrir une route entre Bogotá et Toronto, une autre vers l’Europe et trois autres vers le Brésil, dont Puerto Alegre.

