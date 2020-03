La réunion du gouvernement avec le comité de liaison pour les retenues a été reportée après midi

Après le président de la Nation, Alberto Fernandez, reconnu devant l’Assemblée législative que le gouvernement promeut un programme d’augmentations et de diminutions de retenues à la source, aujourd’hui vers 13 ans, détenteur du portefeuille agricole, Luis Basterra, rencontrera à nouveau les membres de la Mesa de Enlace comme ils l’avaient convenu lors de la réunion de jeudi dernier. La réunion initialement prévue à 10 heures a été reportée de quelques heures.

«Les dirigeants se rendent à la réunion pour écouter les réponses du ministre aux questions qu’ils ont posées du comité de liaison au projet gouvernemental sur les changements de rétention», a déclaré une source des entités. Lors de la réunion de la semaine dernière, les représentants des producteurs avaient présenté leur justification pour rejeter l’augmentation de 3% des retenues sur les exportations de soja.

Sur le terrain, ils font valoir que, avec la division du taux de change et la baisse des prix internationaux, l’augmentation de la pression fiscale affectera la rentabilité des producteurs, en particulier dans les zones éloignées des ports. Le titulaire du portefeuille agricole s’est engagé à transmettre ces préoccupations au ministre de l’économie, Martin Guzman, et aujourd’hui fera un retour sur le dialogue avec le propriétaire du Palacio de Hacienda.

«L’annonce d’Alberto Fernández nuit à la réunion convenue pour aujourd’hui. Cela ressemble plus aux pratiques auxquelles nous étions habitués lorsqu’il n’y avait pas de dialogue dans le passé. Et, comme par le passé, l’attention continue d’être portée sur la contribution du secteur privé via les impôts sans un effort connu, concret et sincère pour améliorer les comptes publics par le contrôle des dépenses », a déclaré le chef de la société. Argentine rurale, Daniel Pelegrina.

D’autre part, le président des confédérations rurales argentines (CRA), Jorge Chemes, Il a commenté que “la proposition du gouvernement sur les rétentions n’est pas généreuse, car elle encourage la porte tournante dans laquelle le domaine met de plus en plus mais les dépenses publiques augmentent et la pauvreté ne baisse jamais”.

Dans ce contexte, les titulaires d’entités de producteurs agricoles seront à nouveau au siège du ministère. Il y a une énorme attente pour le résultat de la réunion, alors que les bases de producteurs font pression sur les dirigeants pour qu’ils avancent dans une protestation croissante en raison de l’augmentation de la pression fiscale, des effets de la division du taux de change et de l’absence d’une politique agricole à moyen et long terme.

Au milieu de cette négociation, hier a commencé une cessation de la commercialisation des grains des producteurs de l’ANO et de l’AEN, qui jusqu’à présent a eu une conformité importante. La mesure de force sera prolongée jusqu’à lundi prochain et ce mercredi, il y aura une Assemblée pour définir les étapes à suivre. Les producteurs de cette région du pays, ainsi que certains districts de Cordoue très compliqués en raison du manque de précipitations, auraient des rendements en soja qui ne couvriraient pas les coûts de production.

Selon ce qui a été exprimé par les spécialistes, la zone NOA est la plus compliquée, car elle est située à une distance de 1000 kilomètres des ports du Gran Rosario, et avec des rendements en soja qui n’atteignent pas 50% du rendement qui est récolte dans la région centrale. Et cela crée d’énormes difficultés pour couvrir les coûts.

En outre, Dans les bases ils sont agacés par les expressions de vendredi dernier d’Alberto Fernández, qui a assuré que les protestations des autoconvocados “avaient été provoquées par des représentants de Cambiemos”. Dans les assemblées qui se sont tenues le week-end dernier, il y a eu une énorme répudiation des producteurs aux opinions du président de la Nation.

Mais il a également été entendu par les dirigeants et les producteurs, la critique d’Alberto Fernández avant la demande au domaine d’une plus grande contribution et solidarité pour le moment compliqué du pays. Chemes, à cet égard, a déclaré: «La solidarité caractérise le domaine. Nous, sans routes, sans infrastructures, sans écoles et sans crédits ni politiques, soutenons les dépenses publiques. Le problème n’est pas le terrain. »

Depuis son compte Twitter personnel, le trésorier de la Confédération des associations rurales de Buenos Aires et La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, exprimé: «Respectueusement, Monsieur le Président, le secteur agricole a contribué entre 2002 et 2019 à environ 100 000 millions de rétentions, et en 2020 plus de 7 000 millions de dollars seront versés. Si ce n’est pas de la solidarité, comment l’appelleriez-vous? La solidarité ne consiste pas seulement à augmenter davantage, mais à arrêter de dépenser là où elle n’est pas due. ”

Alors que les définitions du gouvernement sur les retenues sont en attente, les registres des affidavits des ventes à l’étranger de ces produits agricoles qui auront des modifications de l’aliquote, comme le soja et ses dérivés, le blé, le maïs, le tournesol, le riz, les arachides et leurs dérivés, restent fermés entre autres.