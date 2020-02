La réunion entre le gouvernement argentin et le FMI s’est déroulée dans un “climat constructif”: déclaration

BUENOS AIRES, 14 février (.) – La rencontre entre le ministre argentin de l’Economie Martin Guzman et des responsables du Fonds monétaire international (FMI) qui a eu lieu dans le pays sud-américain s’est déroulée dans un “climat constructif”, a-t-il déclaré. Vendredi dans une déclaration au gouvernement.

La mission du FMI restera dans le pays jusqu’au 19 février dans le but “d’internaliser la situation économique et sociale actuelle du pays et l’avancement du programme économique mené par le gouvernement”, a ajouté le ministère de l’Economie.

Des responsables du FMI sont arrivés à Buenos Aires au début de la semaine pour s’entretenir avec le gouvernement argentin de la négociation d’un prêt avec l’entité de 57 000 millions de dollars pour lequel il a déjà déboursé quelque 44 000 millions.

Mercredi, dans une présentation devant la Chambre des députés, Guzmán a accusé le Fonds monétaire international (FMI) de la crise économique et de la dette à laquelle le pays est confronté en raison des politiques d’austérité budgétaire qu’il a promues.

Dans la même exposition, le ministre argentin de l’Economie a déclaré que l’austérité budgétaire n’est pas compatible avec un pays en récession et a ajouté que la nation sud-américaine ne cherchera pas à réduire le déficit budgétaire primaire en 2020.

(Rapport de Jorge Iorio. Écrit par Hernán Nessi. Édité par Rodrigo Charme)