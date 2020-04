La révélation de Facundo Arana, 18 ans de «Muñeca Brava» et «Chiquititas»: «Il a dormi sur le canal»

Telefe fête ses 30 ans à la télévision argentine et parmi les célébrations, les autorités de la chaîne ont décidé de retransmettre certaines des émissions diffusées à l’écran. Ils ont laissé les téléspectateurs décider quelles fictions ils voulaient revoir et le plus voté était Poupée Brava, la bande dans laquelle ils ont joué Facundo Arana et Natalia Oreiro en 1998.

De cette façon, ce lundi à partir de 23h15, vous pouvez à nouveau profiter du premier chapitre de l’histoire d’amour entre Ivo (Arana) et Mili / La Cholito (Oreiro) diffusée le 16 novembre 1998. Cette émission spéciale fait partie de 30 ans ensemble, initiative de la chaîne qui présentera mardi sur son écran le premier chapitre d’une autre fiction.

“Il n’y a plus de belle joie et une reconnaissance aussi belle que celle-ci, que le public nous ait choisis parmi tant de tubes et de romans de la plus haute qualité pour être les premiers à être diffusés. Je suis très fier que cela se soit produit », dit à Facundo Arana de Teleshow.

L’acteur imagine que cela a dû être un “vote très serré” car “il y a eu de merveilleux programmes sur la chaîne au cours de ces 30 années”. «Nous allons beaucoup rire. La chose la plus belle à ce sujet est de se souvenir de la beauté du programme et de revoir le fantastique groupe de personnes avec qui nous travaillons “, souligne-t-il, et surtout, ceux qui ne sont plus là, comme Arthur Maly (Le père biologique de Mili), Lydia Lamaison (sa grand-mère) et qui savait jouer le méchant Noberto Diaz.

“C’est beau de regarder en arrière et d’être sûr que s’ils me proposaient de refaire Doll Brava, je courrais, sans aucune doute. Il passait un si bon moment!Elle se souvient avec un sourire que vous pouvez imaginer sur son visage à l’autre bout du téléphone.

“Plus d’histoire et plus de mémoire. Je n’ai que de belles choses à dire sur le strip », poursuit la fiction dont le dernier chapitre a été diffusé le 17 décembre 1999, un peu plus d’un an après sa première.

Ces jours sont une pure émotion pour l’acteur car en plus de la satisfaction qu’il avait pour les téléspectateurs de Telefe, il a appris que dans Israël – “de l’autre côté du monde”il plaisante – ils commenceront à diffuser Tu es ma vie, fiction qui a également joué avec Natalia Oreiro, des années plus tard, en 2006 et sur l’écran d’El Trece.

“Les deux fictions ont frappé très fort et dans les deux programmes, nous avons travaillé avec un groupe de personnes merveilleuses”, explique l’acteur.

Facundo et Natalia sont en contact permanent en raison de l’amitié qu’ils ont développée au cours des années où ils ont travaillé ensemble, et bien qu’ils n’aient partagé aucun projet de travail ces derniers temps, les acteurs soutiennent la campagne pour promouvoir le don de sang dont l’hôpital de Posadas a besoin. “Nous savons que c’est difficile au milieu de la quarantaine, mais il y a des patients cancéreux et d’autres qui doivent subir une intervention chirurgicale et en ont besoin.”

En 1998, en plus du succès Poupée Brava, Facundo Arana étoilé Petits, avec Romina Yan. Belén Fraga y Alejo Elle est un autre des couples inoubliables de la télévision argentine. «Je les ai enregistrés simultanément. L’un le matin, je me suis arrêté pour déjeuner et l’après-midi j’ai continué avec l’autre », détaille-t-il sur la dynamique de travail qu’il avait à l’époque.

Ses journées d’enregistrement ont commencé à 7 heures du matin et se sont terminées à 10 heures du soir, c’est pourquoi, révèle-t-il, plus d’une fois qu’il a passé la nuit sur la chaîne. “Je suis resté là-bas pour dormir parce que les études étaient à Martinez et je vivais à Recoleta, et je n’ai pas eu le temps de rentrer chez moi, d’étudier les scripts et de revenir le lendemain.”

Et ici, il fait une mention spéciale sur Jorge, l’homme qui était à l’époque responsable de la sécurité des studios Telefe, et qui a fini par devenir le directeur de la maison des parents de l’acteur. «L’usure était si grande qu’un jour je suis arrivé très fatigué et il m’a dit: “Entrez dans le dressing et allez vous coucher”. Le lendemain matin, il est venu me chercher avec mon pote, puis j’ai fait comme s’il venait d’arriver. »

Bien qu’il hésite à parler de cette petite infraction, Facundo ajoute: “Je pense que tout le monde sur la chaîne savait que certaines nuits, je dormais là-bas, mais personne ne m’a rien dit.”

«Je me souviens de cette époque avec beaucoup d’amour. Il a joué deux personnages très importants dans différents programmes. Les deux fictions se portaient très bien. J’ai eu un moment brutal, c’était un travail énorme, j’ai appris et je me suis amusé comme un fou», Il se souvient de ce moment où il est passé d’un set à un autre, avec la difficile tâche de changer de personnage en si peu de temps.

Enfin, il se réjouit à nouveau de la reconnaissance de Muñeca Brava et souligne: «C’est la chose la plus importante que vous puissiez donner à l’artiste. C’est une belle tape dans le dos. “