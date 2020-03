La route pavée pour une liste d’unités, la PJ avance dans le processus de renouvellement des pouvoirs

À partir de 9 dans le microstatium Ferro, le Parti Justicialiste nationale tiendra aujourd’hui une congrès du parti pour faire avancer le processus électoral de renouvellement des pouvoirs, avec la particularité Les membres du Congrès de Salta et de Cordoue participeront à la réunion, après de nombreuses années de non-participation à ces réunions.

Dans un sommet justicialiste à partir duquel aucun croisement majeur entre les différents secteurs n’est attendu car il y a une volonté unanime qu’il y ait une liste d’unité, le détail politique à Caballito sera la présence de membres du Congrès du PJ de Cordoue et de Salta, dont les dirigeants sont le gouverneur de Cordoue Juan Schiaretti et ancien président de Salteño Juan Manuel Urtubey, qui a gardé ses distances avec le gouvernement de Alberto Fernandez.

En ce sens, le président de la PJ nationale et député José Luis Gioja a déclaré que “les compagnons de Cordoue et de Salta ont confirmé qu’ils iraient au Congrès Justicialiste” et ont souligné en même temps “qu’il y aura tout le péronisme”.

En ce qui concerne la construction de l’unification de tous les secteurs du péronisme pour former la nouvelle conduction à partir de mai, le président de la PJ a avancé à Télam que les dirigeants travaillent «sur une liste unitaire et dans l’assemblage d’une table de consensus pour accompagner le gouvernement national avec une grande force ».

En outre, il a prévu que lors du congrès du parti au sein duquel la commission électorale sera formée, fixera les délais réglementaires et commencera à parler de la liste des unités, un «document soutenant le gouvernement national sur la question de la dette» sera également présenté. .

Étant donné la possibilité que le président Alberto Fernández assiste à la réunion du parti, Gioja a déclaré que «de la PJ, nous avons invité le président et ses ministres mais nous respectons leurs ordres du jour», tandis que de la maison du gouvernement, ils n’ont donné aucune définition.

Une candidature naturelle de Gioja a été ajoutée il y a un mois au souhait du gouverneur du Chaco Jorge Capitanich, qui arbore la bannière du renouvellement du parti, de sorte que les deux se présenteraient comme le prochain président justicialiste.

Sur sa postulation, Capitanich a déclaré à Télam que “ce n’est pas le moment des combats intestinaux, ni de nous amuser avec des conflits palatiaux, ni de favoriser des élections pour régler les conflits de charges de parti dans ces circonstances objectives du pays”.

«Nous devons tous nous concentrer sur la création d’un large consensus pour soutenir le gouvernement dans la multiplicité des objectifs, des buts et des actions qui sont essentiels à court terme pour atteindre la stabilité des changes comme base de la stabilité macroéconomique qui est le soutien incontournable de la la reprise de l’économie argentine pour générer plus de production, plus d’emplois et plus d’exportations », a-t-il conclu.

Pour les différences avec les différentes conductions du parti et pendant les gouvernements de Cristina Fernández de Kirchner, le péronisme de Cordoue présidé par Oscar González n’a pas participé pendant plus d’une décennie à la vie de soutien du PJ national.

En ce sens, la décision de Schiaretti a pour objectif de faire à nouveau partie de cet espace, visant à l’unité du péronisme et soutenant la gestion du président Alberto Fernández, ont-ils déclaré à Télam du secteur PJ Cordovan dirigé par le président justicialiste.

Dans le cas de Salta, le PJ provincial s’était éloigné du leadership national en raison de la confrontation entre Urtubey et le Kirchnerisme en 2015, mais maintenant avec la licence de l’ancien gouverneur qui a déménagé avec sa famille en Espagne, le parti a été laissé au député Pablo Kosiner et lors d’un congrès local tenu il y a quelques semaines à San Antonio de los Cobres, ils ont décidé de revenir au justicialisme national.

Les sources du parti ont indiqué que ce jeudi il n’y aura pas de plus grandes définitions au congrès de Ferro sur qui seront les futurs conducteurs du PJ, mais les conversations qui se déroulent entre la continuité de Gioja, la rénovation par Capitanich ou un accord politique d’une conduction vont commencer des deux dirigeants, bien qu’ils doivent se conformer à la loi sur la parité entre les sexes.

La date limite pour résoudre cette candidature et établir une liste d’unité intégrant tous les secteurs du péronisme, tels que les syndicalistes, les gouverneurs, les maires et le kirchnerisme, sera le 30 mars. Dans cette ingénierie partisane celle qui ne sera pas incluse dans le Front Rénovateur de Sergio Massa, puisque ce secteur a déclaré qu’il continuerait avec son propre parti, mais resterait dans l’alliance du Front de Tous.