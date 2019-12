La route pour connaître les meilleures foires de Noël en Europe

Vous pouvez compter plus d'une centaine de foires artisanales qui invoquent les chercheurs de belles lumières de Noël, un gigantesque arbre de Noël, de la nourriture locale et savoureuse, du vin chaud et du pain d'épice, une patinoire, des cadeaux de Noël originaux et faits à la main , Concerts de Noël … Des ingrédients infinis pour se sentir un peu plus proche de l'esprit de nos jours.

Voici une visite de l'itinéraire le plus glamour pour remplir Instagram de selfies enneigés.

Winter Wonders est le meilleur marché de Noël de Belgique, avec 2,5 millions de visiteurs annuels. C'est l'événement incontournable de fin d'année à Bruxelles. Superbe son et lumière à la Grand Place, un arbre majestueux, une crèche grandeur nature, une patinoire, des lumières magiques, diverses expositions qui ponctuent l'événement … et des commerces de Noël regorgeant de trésors, qui raviront les yeux des curieux et des Goûtez les bourgeons des gourmets.

Le sapin de Noël de la Grand Place a été classé parmi les plus beaux sapins de Noël d'Europe.

Marché de Noël de Budapest

Le Festival de l'Avent dans la basilique est depuis longtemps le marché de Noël préféré de la Hongrie.

Là, il est possible de profiter d'un après-midi amusant sur la patinoire et d'un verre de vin chaud et d'une cuisine hongroise traditionnelle. Vous ne pouvez pas manquer le spectacle de lumière nocturne: c'est le plus grand spectacle de lumière 3D en Europe.

Le festival de l'Avent dans la basilique se déroule dans un esprit communautaire: les clients peuvent profiter de concerts bénéfiques et préserver l'environnement à l'aide de tasses et de couverts écologiques, tandis que les restes sont recyclés.

Mondialement connu pour la beauté de ses illuminations, ce marché de Noël est traditionnel et authentique. Située dans l'est de la France, la ville de Montbéliard, connue pour son hospitalité, devient un pur charme quelques semaines avant Noël.

Pendant la période de l'Avent, revivez la tradition du Wurtemberg et organisez un marché de Noël pas comme les autres avec 170 étals de charme remplis d'articles originaux et de haute qualité. En se promenant dans les rues illuminées, les visiteurs peuvent goûter les délicieux produits gastronomiques de la France, s'émerveiller de la variété des arts et métiers, danser avec la musique des chants choraux.

C'est le meilleur marché de Noël d'Allemagne, mais aussi le scénario de marché le plus romantique du monde. Situés dans le principal marché médiéval et devant le décor imposant de la cathédrale de Trèves, les 95 stands joliment décorés offrent un cadre approprié pour cet événement.

Pour la première fois, le programme pour toute la famille changera presque tous les jours, du théâtre de marionnettes historique au ténor étoilé et aux forgerons. Une large sélection de délicieuses spécialités telles que le "Vin chaud d'origine Mosellan Vintner" et de l'artisanat festif attire des visiteurs du monde entier.

Bâle a une tradition profondément enracinée comme le plus beau et le plus grand marché de Noël de Suisse, et mérite une visite. Non seulement la vieille ville bien préservée brille dans la chaude lumière de Noël, mais les boutiques et les façades de nombreux bâtiments brillent d'une lueur dorée.

Une centaine de pins bordent les rues et se dressent comme des sentinelles brillamment éclairées montrant la voie au visiteur. Le marché de Noël est particulièrement recommandé, non seulement sur la Barfüsserplatz, mais également sur la Münsterplatz, l'une des plus belles places de Bâle.

Un magnifique sapin de Noël est situé sur la Münsterplatz, avec des ornements du célèbre décorateur Johann Wanner.

L'un des marchés de Noël les plus connus est le traditionnel "Vienna Advent Magic", qui transforme la place de la mairie en une terre de conte de fées lumineuse.

Des cadeaux de Noël, des décorations pour arbres, des bonbons et des boissons chaudes vous attendent, ainsi que des ateliers de Noël pour les enfants. Les arbres de la mairie environnante sont décorés de façon festive et rayonnent une mer de lumières.

Le concert de Noël et du Nouvel An dans l'église de San Pedro est un incontournable.

"Magico Paese di Natale" se déroule dans la petite ville de Govone, dans les collines de Langhe-Roero, la région viticole du Piémont, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. En hiver, toute la ville de Govone devient le royaume magique du Père Noël, avec de nombreuses attractions culturelles et gastronomiques.

Il y a le merveilleux marché de Noël, avec des artisans sélectionnés dans toute l'Italie. Il y a un espace de restauration de rue et une boutique de vins Magic Kingdom, où les visiteurs peuvent trouver toute la délicatesse locale traditionnelle. Mais l'expérience unique est l'incroyable spectacle musical du Père Noël, qui est célébré chaque jour dans le château royal scénographique de Savoie de Govone.

Qu'est-ce qui décrit le mieux la Foire de Noël de Cluj-Napoca? C'est la fête de toute la famille: pour les enfants, les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les amis qui sont comme la famille et les animaux de compagnie. Lorsque vous entrez par les portes de la Foire, un monde de contes de fées s'ouvre, dans un cadre magnifique gardé par la majestueuse église de San Miguel.

Les maisons blanches qui captivent les yeux avec leurs lignes épurées abritent la sélection la plus étonnante de vendeurs saisonniers. La glace étincelante sur la patinoire vous invite à flâner dans la statue de Matia Corvin. Chaque soir, des chants de Noël et des concerts de musique saisonniers vous emmènent sur la scène principale pour profiter d'une bonne dose d'esprit de Noël.

C'est probablement l'un des marchés de Noël les plus romantiques d'Europe. Un endroit spécial a été créé pour que les amoureux s'embrassent sous le gui et espèrent vivre une histoire d'amour durable.

Située dans le centre historique de Gdansk, la foire de Noël est comme un conte de fées. Captive les visiteurs et les habitants qui sont plus heureux de passer l'hiver ici. L'atmosphère remarquable de la foire de Noël de Gdańsk est principalement créée par le paysage unique qui crée une ambiance.

Plongez-vous dans l'esprit de la saison des fêtes et profitez de l'accueil le plus chaleureux tout en visitant les marchés de Noël sur les six places principales de la ville est un charme incontournable. Il y a des cadeaux faits à la main dans la pyramide de Noël et là, vous pouvez essayer le meilleur pain d'épice.

La patinoire extérieure est très fréquentée. Ensuite, pour réchauffer vos mains froides, il est possible d'utiliser un vin ou un chocolat chaud.

Il est nécessaire de laisser les illuminations effrayer les jours sombres de l'hiver et de savourer des spécialités traditionnelles telles qu'une promenade dans les "Sentiers des lanternes" magiques ou de faire le plein de produits gastronomiques de Noël essentiels sur le marché de la ville.

A côté de la cathédrale, la grande roue ajoute aux loisirs pour petits et grands. Les boutiques et magasins sont également ouverts 4 dimanches avant Noël, afin que vous puissiez profiter de la vue, des arômes et des saveurs.

Valkenburg, Pays-Bas

Immergé dans une atmosphère magique, avec un paradis de lumières scintillantes et d'arbres de Noël magnifiquement décorés, vous pouvez voir, sentir, entendre et goûter Noël en tout. Sous terre, vous pouvez visiter les marchés de Noël uniques de Gemeentegrot (grotte municipale) et Fluweelengrot (grotte de velours).

Dans Winter Wonderland, dans le Wilhelminagrot (grotte de Wilhelmina), vous serez émerveillé par les belles sculptures de sable d'artistes du monde entier. Il est nécessaire de s'assurer à temps de revenir à la surface et de voir le fascinant défilé de Noël avec ses chars illuminés et ses danseurs joliment habillés, et de profiter d'une promenade dans la ville de Santa. L'itinéraire culinaire «Route d'Amuse» mène aux meilleurs restaurants de Valkenburg.

La deuxième plus grande ville de Serbie et la capitale de la province de Voïvodine, est le premier et le plus ancien marché de Noël du pays.

La plus grande attraction est le grand arbre de Noël chanté, où des chœurs d'enfants et d'adultes de toute la Voïvodine se produisent tous les jours. La province est multiculturelle, donc les chœurs chantent dans 10 langues différentes (serbe, hongrois, slovaque, ruthène, croate, ladino, yiddish, anglais, allemand et russe).

Une cinquantaine de chalets en bois sont situés dans le centre historique de Novi Sad – Plaza de la Libertad. Il y a aussi l'aire de jeux de balles de foin où les enfants avides de matériaux naturels peuvent jouer sans soucis. Après 30 ans, les organisateurs du Winterfest ont amené des "fixeurs" et des calèches dans les rues de Novi Sad.

Les marchés de Noël de Cologne sont parmi les plus beaux d'Allemagne et son magnifique sapin de Noël est classé parmi les plus beaux sapins de Noël d'Europe.

Plusieurs marchés de Noël y ont beaucoup à offrir, des cadeaux et de l'artisanat sélectionnés aux spécialités culinaires.