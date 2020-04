La Russie abandonne la Chine en matière d’infections et réitère sa stratégie de confinement | Monde

La Russie, qui a été le premier pays à fermer la frontière avec la Chine en raison de COVID-19, dépasse déjà le géant asiatique avec plus de 87000 cas, dans le miroir duquel on a toujours cherché à contenir la pandémie sur son territoire.

“La Chine nous montre maintenant comment combattre le coronavirus. Quelque chose que j’aimerais pour l’Espagne et aussi pour la Russie”, a déclaré à Efe Viacheslav Níkonov, député du parti Kremlin, Russie unie.

PLUS DE CAS, MOINS MORTS

Avec ses 145 millions d’habitants, la Russie compte désormais 87.147 cas -6.198 au cours des dernières 24 heures-, contre 83.912 en Chine, à l’origine du coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Bien sûr, les décès s’élèvent à 794, un chiffre qui est encore loin des 4 642 Chinois morts à cause de la pandémie de coronavirus depuis le début de la crise en décembre dernier.

Alors que la ville de Wuhan était l’épicentre de la maladie en Chine, dans le cas de la Russie, plus de la moitié des cas – 45351 – sont concentrés dans la capitale, Moscou, bien que des sources indépendantes avertissent que la pandémie se propage en mars. forcé par le reste de ce vaste pays.

Le Kremlin s’est empressé de fermer la frontière avec la Chine le 31 janvier, qui avait à l’époque déjà des milliers de cas et 170 décès.

Par la suite, il a cessé de délivrer des visas aux citoyens chinois, imposé des quarantaines obligatoires à toute personne qui venait de rentrer de ce pays et la police a commencé à resserrer le siège des personnes aux traits asiatiques, ce qui a causé un certain malaise à Pékin.

Cependant, alors que Pékin a réagi par des protestations lorsque d’autres pays ont restreint l’accès aux Chinois, dans le cas de la Russie, la presse officielle chinoise a parlé de “décision compréhensible” et les autorités ont exprimé leur confiance que les limitations auraient “un impact très limité”. dans les relations avec Moscou.

MESURES PRÉVENTIVES INSUFFISANTES

Alors que la pandémie se répandait dans le reste du monde en février, la Russie est apparemment restée à l’abri du coronavirus, ce qui a incité le gouvernement à l’aspirer.

“Nous avons pris des mesures préventives bien avant les pays occidentaux”, ont-ils déclaré. “La situation est sous contrôle. Nous avons plusieurs semaines de réserve”, a déclaré à son tour le président russe Vladimir Poutine.

Pourtant, la réalité épidémiologique s’est révélée beaucoup plus têtue que ne le pensait le Kremlin.

Le retour de près d’un million de Russes à l’étranger a provoqué la propagation inhabituelle du virus, qui s’est propagé de Moscou aux 85 régions et républiques du pays, de l’enclave baltique de Kaliningrad à l’Extrême-Orient russe, limitrophe de La Chine.

Paradoxalement, c’est désormais le gouvernement chinois qui craint que ce ne soient les Russes qui transmettent le coronavirus au nord-est du pays, notamment aux villes à forte influence russe comme Harbin, la capitale de la province du Heilongjiang.

La Chine a fermé sa frontière avec la Russie le 8 avril et cinq jours plus tard, avant l’arrivée de dizaines de cas “importés” de Russie dans cette province, elle a imposé à Harbin une quarantaine de 28 jours pour tous les voyageurs arrivant de l’étranger, en plus de subir deux tests d’acide nucléique et un test d’anticorps.

Le poste frontalier de Suifenhe a enregistré environ 200 cas avec des symptômes et plus de 100 cas asymptomatiques, principalement des Chinois résidant en Russie qui ont volé de Moscou à Vladivostok et ont traversé leur pays par voie terrestre par ce col étroit.

MOSCOU, APRÈS L’ÉTOILE DE PÉKIN

À l’image et à la ressemblance des autorités de Wuhan, le maire de Moscou, Sergey Sobianin, a décidé de demander aux Moscovites fin mars de rester à la maison au risque d’effondrement du réseau hospitalier s’ils l’attrapaient.

Initialement, Poutine a décidé d’imposer des vacances obligatoires – le mot quarantaine a été tabou pendant de nombreuses semaines – mais les Russes ont mal compris la recommandation, c’est pourquoi les autorités ont dû progressivement imposer un confinement de plus en plus strict à la population.

Cette mise en place progressive de l’isolement a également été réalisée à Wuhan, où les sorties de la ville et les transports en commun ont été fermés le 23 janvier, pour, au fil des semaines, restreindre même les sorties des citoyens de leurs complexes résidentiels.

Dans le cas chinois, il convient de noter que l’internement a été décrété de manière inégale sur tout le territoire national, et il était beaucoup plus strict à Wuhan et dans les villes voisines qu’à, par exemple, à Pékin, où l’on pouvait se promener ou faire du sport sans limitations.

“Nous n’avons rien à nous vanter. Nous n’avons même pas atteint le pic de la pandémie”, a admis Poutine la semaine dernière.

Sobianin, qui a fait passer la voix de premier plan dans la gestion des crises avant Poutine lui-même, a opté pour les nouvelles technologies comme moyen de lutter contre l’irresponsabilité des citoyens.

Il a imposé des garanties numériques avec des codes QR pour tous les citoyens qui doivent se déplacer dans la ville pour le travail ou pour d’autres raisons si cela est justifié.

L’initiative est inspirée de celle prise par la Chine, où différentes provinces et villes développaient des systèmes similaires, bien qu’indépendants, de codes QR pour vérifier si une personne était en bonne santé, ce qui lui permettait d’accéder aux transports en commun ou même d’entrer dans les supermarchés, ou s’il présente un risque de contagion, auquel cas il doit être mis en quarantaine.

Avec l’aide de la Chine, la Russie a également pu multiplier le nombre de tests, un casse-tête dans les premières semaines, pour atteindre 3 millions.

Pendant ce temps, Pékin n’a pas publié le nombre total de tests effectués, et seules des données partielles sont publiées dans la presse officielle de certaines provinces telles que le Hubei, l’origine de l’épidémie et où, le 19, il a été signalé que 54 000 tests étaient effectués quotidiennement. en moyenne.

CHARGÉ DE CACHER DES DONNÉES

Le gouvernement russe n’a pas hésité à se prononcer pour la défense de Pékin lorsque le président américain Donald Trump a accusé les autorités communistes chinoises de la crise épidémiologique mondiale qui menace d’entraîner une crise économique mondiale. La même chose s’est produite lorsque Trump l’a prise avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La Russie et la Chine ont été accusées de manipuler ou de cacher les numéros infectés. La Russie le nie et Pékin le nie également catégoriquement, bien que dans le cas de Wuhan, une première étude épidémiologique ait déjà été réalisée, dont les résultats ont augmenté de 50% le nombre total de décès par COVID-19 dans la ville.

S’adressant à Efe, Anastasía Vasílieva, la directrice de l’Alliance des médecins, a accusé les autorités de “réglementer” les statistiques afin que les Russes ne prennent pas conscience “de la gravité des choses” dans le système de santé.

Alors que les Chinois ont fêté le Nouvel An avec beaucoup de précautions fin janvier, Poutine a dû annuler les célébrations du 75e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, prévue le 9 mai et auxquelles il avait invité les principaux dirigeants mondiaux, y compris Xi Jinping.

Dans les prochains jours, Poutine devrait prolonger la fermeture des 146 millions de Russes jusqu’à la mi-mai, et il n’est pas exclu que cette mesure soit prolongée plus tard jusqu’au 1er juin.

Tous les plans de Poutine, du défilé militaire de la Place Rouge au plébiscite constitutionnel sur lequel il reste au pouvoir après 2024, sont au détriment de l’évolution du coronavirus.