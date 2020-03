La Russie annonce une aide de 4 milliards de dollars aux entreprises pour faire face au nouveau coronavirus

La Russie a annoncé lundi une série de mesures pour soutenir l’activité économique et lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, et a appelé les entreprises à assumer une plus grande responsabilité.

“Le gouvernement peut utiliser une réserve de 300 milliards de roubles (environ 4 milliards de dollars) dans le budget de cette année” pour “les dépenses prioritaires” et “le soutien aux industries et aux citoyens”, a déclaré le Premier ministre russe Mikhail Mishustin lors d’une réunion ministérielle diffusée à la télévision.

Entre autres mesures, le gouvernement va aider au réapprovisionnement des produits essentiels, en offrant des produits à prix réduits aux commerçants et en facilitant l’importation d’articles essentiels.

Le Premier ministre a également annoncé des mesures pour soutenir le tourisme et le transport aérien, particulièrement touchés par le report du paiement des taxes.

Le gouvernement proposera également des prêts à taux préférentiels aux petites et moyennes entreprises et augmentera le volume des subventions pour ce secteur.

Mishustin a appelé les grandes entreprises à “utiliser toutes leurs ressources pour lutter contre la propagation” du nouveau coronavirus, en prenant des mesures de protection pour les travailleurs et en s’associant aux efforts des autorités.

La Russie a annoncé la semaine dernière des mesures pour freiner la dévaluation du rouble, frappée par la baisse des prix du pétrole suite à l’échec des négociations entre l’OPEP et Moscou pour stabiliser la production et les prix.

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, la Russie a enregistré 63 cas de contagion.