La Russie ferme également ses frontières aux étrangers jusqu’en mai

EFE

Le gouvernement russe a décidé de restreindre l’entrée de citoyens étrangers sur son territoire du 18 mars au 1er mai en raison de l’épidémie de coronavirus, qui est déjà considéré comme une pandémie.

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a abordé la question de la pandémie lors de conversations téléphoniques avec ses homologues au Bélarus, en Azerbaïdjan, en Arménie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan.

Selon le communiqué publié, Mikhail Mishustin a informé les chefs de gouvernement:

Pour garantir la sécurité de l’État, protéger la santé publique et prévenir la propagation des infections à coronavirus conformément au droit russe et aux dispositions des traités internationaux applicables, “le gouvernement russe a pris la décision de restreindre temporairement l’entrée des citoyens les étrangers et les apatrides dans le pays de 00h00 heure locale le 18 mars 2020 à 00h00 heure locale le 1er mai 2020 ″.

Jusqu’à présent, la Russie a enregistré 93 personnes infectées par le coronavirus, de sorte que ses mesures se sont resserrées.

Aujourd’hui, il a fait de même, fermant ses frontières à l’exception des États-Unis, le premier ministre du Canada, Justin Tradeau.

VOUS POURRIEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: L’UNAM suspendra les cours de coronavirus à partir de demain