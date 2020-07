La Russie possède un missile nucléaire qui peut tuer presque n’importe quoi sur la planète

Cliquez ici pour lire l’article complet.

La Russie a hérité d’une collection de missiles de l’Union soviétique qui n’est rivale à aucune – sans doute plus grande en termes de type et de diversité globale que l’arsenal de missiles de toute autre nation. Bien que certains de leurs missiles intercontinentaux commencent à montrer leur âge, leur plus récent, le Sarmat, serait assez dangereux. C’est la combinaison d’une très grande portée, d’une capacité hypersonique possible et d’une variété d’ogives nucléaires serait peut-être sans précédent – si jamais elle devenait opérationnelle.

Roulement de tambour

Dans son discours sur l’état de l’Union en 2018, le président russe Vladimir Poutine a annoncé l’état de préparation opérationnelle du missile balistique intercontinental Sarmat. Le Sarmat est un remplacement à base de silo à combustible liquide du système vieillissant SS-18 Satan.

Le Sarmat tire son nom des «tribus nomades sarmates qui vivaient entre le 6e et le 4e siècle avant JC sur le territoire de l’actuelle Russie, Ukraine et Kazakhstan», selon Tass.

Peut-être un peu hyperboliquement, le président Poutine a déclaré que la portée et la vitesse du Sarmat compliqueraient l’interception à l’aide de la défense antimissile traditionnelle. De plus, il s’est vanté qu’il pouvait transporter un large éventail d’ogives nucléaires et pouvait voler hypersoniquement (c’est-à-dire Mach 5 ou plus). Enfin, Poutine a proclamé que même les défenses antimissiles les plus avancées seraient contre lui.

En fait, au moins une de ces affirmations s’est révélée inexacte – le vice-ministre russe de la Défense, Alexi Krivoruchko, a révisé la date d’entrée en service prévue du Sarmat jusqu’en 2021, ce qui fait que le Sarmat a déjà trois ans de retard. Une partie du problème était apparemment un problème de stockage où le missile s’éjecterait incorrectement du silo.

Bien que la date d’entrée soit repoussée, une fois que le Sarmat sera opérationnel, il sera redoutable – il aurait une portée de 18 000 kilomètres, soit un peu plus de 11 000 milles, ce qui mettrait pratiquement n’importe quel endroit du globe à portée.

Il est également assez grand, même selon les normes de missiles balistiques intercontinentaux – il pèse plus de 200 tonnes et peut transporter une charge utile de plus de dix tonnes.

Selon un communiqué de presse russe, le président Poutine a déclaré que le Sarmat servirait également de véhicule de propulsion pour le missile à glissement hypersonique Avanguard.

Poutine a déclaré que «le système de missiles Avangard avec un véhicule à glissement hypersonique améliorera considérablement le potentiel ICBM». Il a également annoncé que «les derniers tests du missile Sarmat se déroulent avec succès…[towards] devoir de combat. »

Bombe – ou Bombast?

Il existe de nombreux ifs liés au projet Sarmat. Il pourrait s’agir d’un ICBM à très longue portée, s’il pouvait décoller. Ce pourrait être l’un des missiles les plus difficiles à défendre – s’il peut sortir correctement des silos de missiles.

Bien que certains des propos de Poutine et des médias russes à propos de Sarmat soient probablement des vœux pieux qui plaisent bien à un public national, il ne fait aucun doute que la Russie domine la technologie des missiles sur la scène mondiale, surtout si ce dernier missile s’avère réalisable.

Caleb Larson est un écrivain de la défense avec l’intérêt national. Il est titulaire d’un Master of Public Policy et couvre la sécurité américaine et russe, les questions de défense européenne et la politique et la culture allemandes. Cet article a paru plus tôt cette année.

