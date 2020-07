La Russie refuse de payer des primes, mais certains disent que les États-Unis l’ont fait

Des soldats ukrainiens creusent des tranchées à Stanytsia Luhanska, dans l’est de l’Ukraine, le 18 octobre 2019. (Brendan Hoffman / The New York Times)

MOSCOU – Après trois ans de guerre acharnée dans l’est de l’Ukraine, l’administration Trump, en rupture avec la politique de l’ère Obama, a proposé de fournir à l’armée ukrainienne des armes américaines puissantes, des missiles antichar Javelin, pour l’aider dans sa lutte contre les Russes. séparatistes.

Le président russe Vladimir Poutine a répondu par un avertissement inquiétant, affirmant que les armes dans les régions séparatistes pourraient facilement être envoyées «vers d’autres zones de conflit» – ce que beaucoup considéraient comme l’Afghanistan.

Les griefs de la Russie contre ce qu’elle considère comme l’intimidation américaine et l’expansion dans ses propres zones d’influence s’accumulent depuis des décennies, à commencer par le rôle de la CIA dans l’armement des combattants moudjahidin qui, après l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, ont porté un coup fatal non seulement à l’invasion de l’Armée rouge, mais l’ensemble de l’Union soviétique.

Un profond puits d’amertume créé par les conflits passés et actuels en Afghanistan, en Ukraine et plus récemment en Syrie, où les forces américaines ont tué des dizaines de mercenaires russes en 2018, explique pourquoi la Russie, selon les services de renseignement américains, est si étroitement liée aux talibans . En Ukraine, l’administration Trump a envoyé des Javelins mais avec la stipulation qu’ils ne seront pas utilisés pendant la guerre.

Les officiels et commentateurs russes ont réagi avec fureur à un rapport publié la semaine dernière dans le New York Times selon lequel les responsables du renseignement américain avaient conclu que l’agence de renseignement militaire russe était allée jusqu’à payer des primes aux talibans et des éléments criminels liés à lui pour tuer des soldats américains dans Afghanistan.

Des données électroniques interceptées ont montré d’importants transferts financiers de l’agence russe de renseignement militaire, connue sous le nom de GRU, vers un compte lié aux talibans, selon des responsables américains. Les responsables ont également identifié un entrepreneur afghan comme intermédiaire clé entre le GRU et les militants liés aux talibans qui ont perpétré les attaques.

Les responsables russes se sont moqués de l’idée qu’ils embaucheraient des tueurs d’un groupe islamiste radical interdit en Russie en tant que tenue «terroriste» et partageant de nombreux points de vue sur les combattants afghans qui ont tué tant de soldats de l’Armée rouge et ceux de militants islamiques qui Moscou a causé tant de douleur en Tchétchénie pendant deux guerres là-bas.

Dans des remarques à une agence de presse d’Etat lundi, Zamir Kabulov, l’envoyé spécial de Poutine pour l’Afghanistan et ancien ambassadeur à Kaboul, a rejeté le rapport sur les primes des talibans en tant que «mensonges purs» générés par «des forces aux États-Unis qui ne veulent pas quitter l’Afghanistan et veulent justifier leurs propres échecs. «

Au milieu d’un torrent de dénis scandalisés, cependant, il a été rappelé que, selon la Russie, les États-Unis, en raison de leur portée excessive à l’étranger, méritent de goûter certains de leurs propres médicaments.

S’exprimant lors d’un talk-show à la télévision d’État dominé par les théories du complot sur les complots des rivaux démocrates du président Donald Trump, Alexei Zhuravlyov, membre du parlement russe, a rappelé aux téléspectateurs qu’en ce qui concerne la Russie, les États-Unis l’ont depuis longtemps.

Rappelant l’opération Cyclone, le programme secret de la CIA pour armer les ennemis de Moscou en Afghanistan dans les années 80, Zhuravlyov a déclaré que les États-Unis avaient dépensé des milliards de dollars en armes qui «ont tué des milliers et des milliers» de Russes. « C’est un fait médical. »

Tout en rejetant les informations sur les primes russes pour les cuirs chevelus américains comme de «fausses nouvelles», il a déclaré: «Supposons que nous ayons payé», les talibans, puis a demandé combien d’Américains avaient peut-être été tués en conséquence. «Au plus 22 ans», a-t-il répondu.

Il n’y a aucune preuve à ce jour que Poutine ait approuvé un programme visant à tuer des soldats américains en Afghanistan, et même des experts indépendants disent qu’ils doutent fortement qu’il l’aurait fait.

Pourtant, la Russie sous Poutine a depuis des années souffert de la douleur réelle et imaginaire des blessures infligées par les États-Unis, notamment l’effondrement de l’Union soviétique, et du désir de la faire payer.

Andrei Serenko, un expert du Centre pour l’étude de l’Afghanistan contemporain à Moscou, a déclaré que la Russie ne souhaitait pas vraiment que les États-Unis quittent l’Afghanistan et se réjouissait des angoisses américaines d’un conflit sans fin, qu’il a décrit comme une «ampoule douloureuse pour les États-Unis. «

Tout de même, a-t-il dit, la Russie se prépare à un éventuel retrait en entretenant des liens avec les Taliban ainsi qu’avec divers chefs de guerre afghans. Il l’a fait avec de l’argent et d’autres incitations dans l’espoir de façonner les futurs événements afghans et d’obtenir un instrument utile pour pousser Washington.

Les talibans, comme de nombreux autres groupes afghans, a-t-il ajouté, ont une longue expérience dans la gestion de raquettes de protection et dans la collecte de fonds auprès d’étrangers, notamment russes, américains et chinois. « C’est ce qu’ils font », a-t-il déclaré. « Ce sont les entreprises les plus prospères de l’Afghanistan. »

La Russie, a-t-il dit, « a décidé que si nous pouvions créer beaucoup de problèmes pour les Américains en Afghanistan, ils créeraient moins de problèmes pour nous en Ukraine et en Syrie ».

Moscou tend la main aux talibans depuis des années, à partir de 1995, lorsque Kabulov s’est rendu à Kandahar, un bastion des talibans dans le sud, pour négocier la libération des pilotes russes qui avaient été pris en otage.

Les pilotes se sont finalement enfuis avec leur avion dans ce qui était décrit à l’époque comme une fuite audacieuse. Mais ce qui s’est réellement passé n’est pas clair. Une chose qui semble certaine, cependant, c’est que cette première négociation russe avec les talibans a tourné autour de l’argent.

« Tout était basé sur l’argent », a rappelé Vasily Kravtsov, un ancien officier du KGB pendant la guerre soviétique et jusqu’en 2018 un diplomate russe à Kaboul, se souvenant des pourparlers d’otages.

Kravtsov a nié que la Russie ait depuis payé les primes aux talibans pour la mort de soldats de la coalition, même s’il se souvenait que des soldats soviétiques avaient été tués en grand nombre par des armes américaines fournies aux moudjahidin. Il a dit qu’il avait lui-même été blessé à deux reprises par des armes « achetées avec des fonds américains ».

Igor Yerin, qui a combattu en Afghanistan en tant que jeune conscrit de l’Armée rouge dans les années 1980, a déclaré qu’il n’avait jamais vu d’Américains sur le champ de bataille mais « qu’ils étaient partout à cause de leurs Stingers ».

Les Stingers étaient des missiles antiaériens fournis aux combattants moudjahidines par les États-Unis dans le cadre d’un programme secret de la CIA. Ils ont permis aux moudjahidines d’abattre des centaines d’avions et d’hélicoptères soviétiques, renversant la tendance dans la guerre de décadelong.

Aujourd’hui conservateur d’un petit musée à Moscou commémorant la guerre afghane peu glorieuse, Yerin a montré une exposition de mines terrestres et d’autres armes envoyées pour tuer des Russes dans le cadre du programme de la CIA.

Poutine joue depuis des années sur ce problème et sur d’autres sources de douleur russe.

Peu de temps après son arrivée au pouvoir il y a deux décennies, il a promis son soutien au président George W. Bush dans sa guerre contre le terrorisme «avec ou contre nous» en 2001 et a coopéré avec la campagne américaine pour évincer les talibans. Mais il a rapidement aigri l’idée que Washington pourrait être un partenaire fiable et a commencé à le blâmer pour la plupart des problèmes du monde.

Héritier d’une fierté blessée, Poutine dans un discours enflammé à Munich en 2007 a dénoncé ce qu’il a qualifié de «monde d’un maître, d’un souverain» et s’est plaint que «les États-Unis ont outrepassé leurs frontières nationales, dans tous les domaines».

Depuis, il règle des comptes, souvent avec l’aide du GRU, qui, avant même que Poutine ne prenne le pouvoir, avait gagné ses forces en mettant les États-Unis à sa place. Depuis qu’il a pris ses fonctions, l’agence de renseignement militaire a été accusée d’avoir participé à de nombreux méfaits, depuis une tentative de coup d’État ratée en 2016 au Monténégro visant à empêcher l’entrée du pays des Balkans dans l’OTAN, jusqu’à l’ingérence la même année aux élections présidentielles américaines.

Dans une rare interview récente, l’ancien chef du GRU, Valentin Korabelnikov, a expliqué à la télévision publique comment ses officiers avaient organisé en 1999 une course effrénée des troupes russes et des blindés au Kosovo pour occuper l’aéroport de la capitale, Pristina – quelques heures avant le arrivée des forces de l’OTAN. Le coup, a-t-il dit, concernait «le prestige de notre État» et montrait que la Russie ne pouvait être ignorée.

S’exprimant dans son ancien bureau au siège du GRU à Moscou, Korabelnikov a déclaré que son agence avait organisé de nombreuses autres opérations secrètes mais qu’elles ne pouvaient pas être révélées.

« La grande majorité des opérations menées à la fois par nous et nos frères », a-t-il dit, se référant au Service russe de renseignement étranger et au Service fédéral de sécurité, connu sous le nom de FSB et dirigé à la fin des années 1990 par Poutine, « sont complètement fermées, et seule la petite pointe de l’iceberg apparaît parfois. »

Mark Galeotti, un expert de l’appareil de sécurité russe qui a écrit un doctorat sur la désastreuse guerre afghane de Moscou, a déclaré que « certains vieux chevaux de guerre » du GRU auraient pu faire éclore un plan pour tuer des Américains en échange des Russes tués avec des armes américaines en Afghanistan. Mais il a dit qu’il doutait qu’un tel plan aurait été approuvé par la direction russe ou exécuté sans approbation comme une «opération franc-tireur».

Même Yerin, l’ancien conscrit qui a perdu des amis en Afghanistan, a rappelé que lors de sa visite là-bas, passée principalement près de la ville de Kunduz, dans le nord du pays, il n’a jamais cru les commissaires politiques de son unité qui ont expliqué que l’invasion soviétique de 1979 était nécessaire pour empêcher les États-Unis de bouger. dans la cour de la Russie.

«Aujourd’hui, je les crois», a déclaré Yerin. « L’Afghanistan est notre prochain voisin », a-t-il dit, poignardant avec son doigt la frontière sud de l’ancienne Union soviétique sur une grande carte murale. « Ce qui se passe ici, c’est notre affaire, pas celle des Américains. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

