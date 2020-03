La Russie, un pays leader dans les chaussures de ballet

L’artisan Sergei Murza passe ses doigts sur le satin rose d’une chaussure de ballet qu’il vient de réaliser. Il le soumet ensuite au test final: il doit trouver l’équilibre sur sa pointe seul.

Née au milieu du chaos de la fin de l’Union soviétique, l’entreprise familiale russe Grishko est devenue l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de danse, en particulier les pointes dites de ballet classique.

Ce produit «made in Russia» fait exception dans un pays plus connu pour ses exportations d’armes et d’hydrocarbures que pour l’artisanat.

Devant des concurrents comme le British Freed ou l’American Gaynor Minden, la marque profite de l’aura des Russes en danse classique.

“La Russie a le plus haut niveau de ballet classique”, explique Nikolai Grishko, 71 ans, qui a fondé la compagnie en 1988. Depuis lors, la marque s’est diversifiée, avec des vêtements et des chaussures pour tous les types de danse.

– États-Unis, Japon, Europe –

Grishko équipe des danseurs, des théâtres et des écoles du pays, mais près de 80% de la production est destinée à l’exportation, notamment aux États-Unis (où la marque s’appelle Nikolay) et au Japon, mais aussi en Europe, en Corée du Sud ou Amérique latine.

Installé aujourd’hui au pays d’une ancienne usine moscovite dénommée “Le marteau et la faucille”, le groupe est né dans des années chaotiques, lorsque l’URSS a été libéralisée avec la politique de “perestroïka” (reconstruction) de son dernier dirigeant, Mikhaïl Gorbatchev.

Nikolai Grishko s’est lancé dans les affaires après avoir été diplomate au Laos et professeur d’économie capitaliste à l’université.

“Ma femme était danseuse … Je savais déjà quels étaient les conseils”, dit-il, vêtu d’un costume sombre et de lunettes noires.

À ses débuts, les grands théâtres comme le Bolchoï avaient encore leurs propres ateliers pour faire des pourboires. Mais c’était pour peu de temps.

“J’ai repris le meilleur de la tradition des pointes russes, produites à partir de la fin du XIXe siècle. Cette tradition s’est transmise dans les ateliers des théâtres, qui ont pratiquement disparu après l’effondrement de l’URSS”, ajoute cet homme d’origine ukrainienne.

Il emploie actuellement plus de 500 personnes dans ses ateliers à Moscou, en République tchèque et en Macédoine. En Russie, les points Grishko coûtent une trentaine d’euros. En Europe, double.

Au rez-de-chaussée de l’usine de Moscou, les «maîtres cordonniers» travaillent tranquillement pour fabriquer entre 32 000 et 37 000 paires de pointes par mois, en utilisant uniquement des matériaux naturels.

Une dizaine de chats circulent entre les ateliers où les artisans coupent les tissus, fabriquent la colle, assemblent les chaussures, les sèchent au four et contrôlent minutieusement la qualité.

Parmi eux, il y a environ 70 personnes sourdes et malentendantes, explique Irina Sobakina, 53 ans, directrice adjointe de la production de chaussures. Souligne “la haute sensibilité de ses mains”.

Dans l’atelier de couture, Olga Monakhova, 56 ans, dont elle fait partie depuis 27 ans, se souvient des commandes individuelles des grandes stars Anastasia Volochkova et Nikolai Tsiskaridzé.

Grishko prétend également avoir fait pour la légendaire danseuse Maya Plisétskaya un accessoire qui accentue la voûte plantaire sous les chaussettes.

A Moscou, la danseuse Alexandra Kirchina, 28 ans, termine une répétition sur route avec des points spécialement conçus pour elle.

“C’est notre outil de travail … nous les portons toujours, il est donc très important qu’ils s’adaptent parfaitement”, a déclaré le soliste du Ballet de Moscou. “Avant, je dansais avec des pointes en plastique et j’avais beaucoup de problèmes aux pieds.”

Bien que les grands danseurs utilisent jusqu’à trente paires par mois, les professionnels représentent moins de 10% du marché. Les écoles de danse ont le pourcentage le plus élevé.

Grishko regarde un nouveau client: la femme adulte qui, lasse des “exercices aérobies ennuyeux” et des tapis roulants, découvre le ballet.