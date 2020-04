La saleté ne sent pas comme la saleté

Malgré sa réputation peu recommandable, la saleté sent bon. Ouvrez un sac de terreau ou creusez un trou dans votre jardin et inspirez: le parfum est sans équivoque et étrangement rafraîchissant. C’est proche de l’odeur des grottes, ou du petrichor, l’arôme de la pluie après une longue période de sécheresse.

L’une des découvertes les plus excitantes et inattendues que j’ai faites à l’université s’est produite le jour où j’ai ouvert une boîte de Pétri de bactéries du sol. Il n’y avait pas de terre dans l’assiette – juste des plaques opaques de bactéries appelées colonies – mais ça sentait comme une grotte. J’avais découvert que la saleté ne sent pas vraiment comme la saleté. Ça sent les bactéries.

Deux des produits chimiques responsables de ce parfum terreux sont la géosmine et le 2-méthylisoborneol (2-MIB). La géosmine est produite par de nombreux organismes – y compris, sans surprise, les betteraves – mais en particulier par des bactéries du genre Streptomyces.

Les streptomyces imprègnent le sol et sont à l’origine de plus des deux tiers de nos antibiotiques d’origine naturelle. C’est probablement parce que ces bactéries doivent se battre pour des ressources avec tant d’autres microbes dans la jungle de terre. Tout Streptomyces donné peut produire des dizaines de produits chimiques inhabituels, mais tout produit chimique particulier n’est généralement fabriqué que par quelques-uns. D’un autre côté, presque toutes les espèces de Streptomyces fabriquent de la géosmine et environ 50% fabriquent du 2-MIB.

Pourtant, même si les scientifiques savaient d’où provenait cette odeur, ils ne connaissaient pas la réponse à une autre question fondamentale: pourquoi la fabriquer? Une équipe de scientifiques britanniques, hongrois et suédois a récemment étudié cette question et publié ses résultats ce mois-ci dans Nature Microbiology.

L’histoire naturelle de ces bactéries contient un indice. Les streptomyces, étonnamment pour les bactéries, se comportent comme des champignons. Les champignons se développent sous la forme d’une masse de filaments ramifiés appelés mycélium qui poussent souvent des cellules reproductrices individuelles appelées spores. Malgré la réputation bactérienne de fabriquer de minuscules cellules individuelles, Streptomyces le fait aussi. C’est un cas d’évolution convergente, tout comme les chauves-souris ressemblent aux oiseaux et les baleines ressemblent aux poissons.

Le mycélium de Streptomyces peut parfois atteindre quelques centimètres de taille et fait souvent germer des chaînes ou des volutes de spores dans une variété de configurations intéressantes et parfois complexes. Mais parce qu’ils vivent immergés dans la saleté, il est difficile de disperser ces spores. Le vent et l’eau sont imprévisibles et peu susceptibles de vous mener très loin. Les options restantes comprennent divers crawls effrayants.

Les scientifiques ont donc mis deux et deux ensemble: la géosmine est-elle l’équivalent bactérien de l’odeur des fruits mûrs?

Pour répondre à cette question, ils ont construit de minuscules pièges appâtés avec des bactéries Streptomyces, les ont placés dans le champ et ont attendu. Ce qui est apparu dans ces pièges par rapport aux pièges témoins non appâtés était des collemboles.

Les collemboles sont des omnivores qui se nourrissent d’un large éventail de microbes et de parties de plantes. Ils sont également abondants dans la couche supérieure du sol où vivent les Streptomyces. Ces adorables petites créatures portent ce nom parce qu’elles ont souvent une nageoire fourchue appelée furcula qui les lance vers le ciel en cas d’urgence. Pour la présentation vidéo la plus adorable et la plus éclairante des collemboles, veuillez voir la prise de deux minutes de David Attenborough.

Les scientifiques ont cherché à savoir si les collemboles peuvent sentir les odeurs de saleté en recherchant une réponse électrique dans leurs antennes aux odeurs pertinentes. La géosmine et le 2-MIB ont tous deux suscité de telles réponses.

Les spores de Streptomyces adhéreraient-elles aux collemboles? Les corps des collemboles sont recouverts de cire extrêmement hydrophobe, ce qui signifie qu’ils repoussent l’eau et la plupart des bactéries. Cependant, les spores de Streptomyces sont également couvertes de gaines hydrophobes, ce qui signifie au moins théoriquement qu’elles ne seraient pas repoussées par un gilet pare-balles.

Lorsque les scientifiques ont déchaîné des collemboles sur des colonies de Streptomyces couvertes ou dépourvues de spores, seuls les collemboles qui s’étaient vautrés dans les spores ont produit de nouveaux Streptomyces lorsqu’ils ont été baignés et leur eau de bain a été plaquée sur une boîte de Pétri contenant des bactéries. L’eau du bain des collemboles qui avaient passé du temps dans des plaques de Streptomyces incapables de produire des spores n’a produit pratiquement aucune nouvelle croissance. Mais ce n’est pas le seul moyen pour les collemboles de disperser les spores.

Qu’y a-t-il pour les collemboles? Malgré ce que je considère comme son odeur agréable, Streptomyces a la réputation de rendre le goût des aliments dégoûtant pour les humains et les mouches des fruits. Les deux espèces l’interprètent comme un signe de détérioration (tous les produits chimiques étranges produits par Streptomyces sont probablement dangereux aussi).

Les collemboles dans cette expérience, d’autre part, ont tous deux survécu et prospéré avec un régime de rien d’autre que Streptomyces mycelium. Les scientifiques se sont donc demandé si leurs spores survivraient à un aller simple à travers un springtail. Des spores de Streptomyces vivantes ont émergé de l’arrière des collemboles.

Les streptomyces semblent utiliser des collemboles comme les fraises utilisent les oiseaux. La saleté sent bon – et comme les bactéries – parce que les bactéries soudoient les animaux pour faire le sale boulot de les répandre.

Référence

Becher, Paul G., Vasiliki Verschut, Maureen J. Bibb, Matthew J. Bush, Béla P. Molnár, Elisabeth Barane, Mahmoud M. Al-Bassam et al. “La géosmine volatile et le 2-méthylisobornéol, régulés par le développement, attirent un arthropode du sol vers les bactéries Streptomyces favorisant la dispersion des spores.” Microbiologie de la nature (2020): 1-9.