La santé a averti Trump en janvier du risque d’épidémie

Le secrétaire (ministre) de la santé et des services sociaux,Alex Azar,a averti le président américain,Donald Trump, du risque d’épidémie parcoronavirussemaines avant la première intervention.

Azar a été informé en janvier par le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, du danger du virus, alors présent uniquement en Chine.Azar a déplacé l’alerte par le biais du Conseil de sécurité nationale,tel que rapporté par le Washington Post.

Le 18 janvier, il a directement rendu compte à Trumplors d’une réunion dans son manoir de Mar-a-Lago en Floride, selon ‘The Washington Post’ et ‘The New York Times’. Le 30 janvier, il a de nouveau averti Trump du virus et lui a dit qu’il pourrait devenir une pandémie, selon le New York Times, qui rapporte que la réponse de Trump a été de dire à Azar qu’il était alarmiste.

Le lendemainTrump a imposé des restrictions sur les voyages en provenance de Chine.C’était onze jours après le premier résultat positif pour le coronavirus aux États-Unis. Ce n’est que le 13 mars que Trump a déclaré une urgence nationale et des recommandations sur la distanciation sociale ont été publiées.

Les autorités américaines ont déjà confirmé514 415 positifs pour le coronavirus, ce qui fait du pays le principal foyer de la pandémie. En outre, il y a déjà eu 19 882 décès, ce qui dépasse déjà l’Italie et est le premier pays à avoir tué la nouvelle maladie.

