La SCCI élabore une méthode avec des données Twitter pour suivre les flux de réfugiés | L’avenir

Des chercheurs du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) ont mis au point une méthode qui utilise les données de géolocalisation de Twitter et permet de savoir où vont les immigrants quittant leur pays et où ils vont, des informations qui pourraient être utiles pour organiser et gérer le aide humanitaire.

Les travaux, publiés dans le magazine Plos One et réalisés en collaboration avec l’UNICEF, se sont concentrés sur la crise migratoire au Venezuela, qui, selon les données des Nations Unies (ONU), a généré quelque quatre millions de personnes déplacées entre 2015 et fin 2018.

“Nous avons développé la méthode de traitement des données et nous l’avons opposée aux données officielles, trouvant même des erreurs dans les informations que l’UNICEF avait sur les entrées de réfugiés vénézuéliens au Brésil et que la police fédérale brésilienne avait bien recueillies.

L’objectif a été pratique dès le début de l’étude et toujours en phase avec les besoins d’information que l’UNICEF nous a envoyés », explique José Ramasco, de l’Institut de physique interdisciplinaire et des systèmes complexes (CSIC-Université des îles Baléares).

Gestion de crise

La surveillance des flux migratoires est essentielle pour les organisations humanitaires dans la gestion des crises et l’élaboration de politiques efficaces, mais ces informations proviennent souvent d’enquêtes et de contrôles aux frontières qui ne donnent pas une image claire de ce qui se passe après le franchissement de la frontière.

En utilisant les données géolocalisées de Twitter, les chercheurs ont vérifié si les utilisateurs résidaient au Venezuela au cours des mois et des années précédant la crise et ont surveillé leur mobilité après le début de la confrontation entre le gouvernement et l’opposition.

De cette façon, ils ont vérifié leur entrée dans d’autres pays, dans quelles villes ils étaient concentrés et s’ils continuaient leur voyage vers des destinations tiers et, enfin, ils ont comparé ces données avec celles collectées par les autorités aux postes frontières.

Quand les ONG devraient-elles intervenir

“Les flux calculés sont conformes aux statistiques officielles. Notre méthode est polyvalente et puissante, car elle peut être utilisée pour étudier différentes caractéristiques de migration, telles que les itinéraires préférés, les zones de peuplement, la mobilité entre plusieurs pays, l’intégration spatiale dans les villes, etc. Elle fournit des résolutions géographiques et temporelles d’une précision acceptable, qui nous permettent d’explorer des questions qui ne sont pas couvertes par les documents officiels », explique Ramasco.

Les scientifiques espèrent que ces nouvelles sources d’informations pourront compléter les sources officielles et aider les autorités et les organisations humanitaires à mieux évaluer quand et où intervenir sur le terrain. EFEfuturo