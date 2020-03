La science étonnamment ancienne de la vie de transgenre

Au début du mois de mars 1958, Michael Dillon, chirurgien du navire, se fraya un chemin sous le pont. Membre de la marine marchande du Royaume-Uni, possédant une tenue athlétique et une barbe luxuriante, Dillon avait à peine ouvert son infirmerie lorsque le steward a livré un câble. “Avez-vous l’intention de revendiquer le titre depuis votre transition?” il a lu. “Veuillez câbler le Daily Express.” Dillon pâlit et écrasa la lettre dans ses paumes, puis alluma sa pipe avec des mains tremblantes. Il avait gardé un secret pendant plus de 15 ans: Dillon était née Laura Maud (parfois écrite comme «Maude») Dillon.

Les personnes transgenres ont récemment été calomniées comme succombant à une nouvelle «mode», symptomatique de la culture moderne «de gauche». En fait, des personnes bigenderes, non mixtes ou transgenres sont apparues tout au long de l’histoire humaine, et la pratique de la chirurgie de réaffectation sexuelle date de la Seconde Guerre mondiale. Dillon serait l’un des pionniers, utilisant la chirurgie plastique développée pour soigner les cicatrices de bataille. À bien des égards, les obstacles techniques, médicaux et juridiques étaient plus facilement surmontés à l’époque que maintenant, mais la lutte pour l’acceptation et le droit d’exister en paix était tout aussi difficile.

Le père de Dillon, le septième baronnet de Lismullen, était un homme de la marine. Dillon a grandi en jouant aux soldats et aux marins avec son frère Bobby, plutôt qu’avec des poupées. À sept ans, il espérait qu’une tante «l’emmènerait chez le forgeron pour en faire un garçon», pour être réduite en larmes quand on lui a dit que ce n’était pas possible. Au moment où Dillon est devenu un étudiant de premier cycle au Collège St Anne’s entièrement féminin, à Oxford, il avait fait tout ce qu’il pouvait pour exprimer son sexe par lui-même; athlétique, audacieux et maître d’une moto Coventry Eagle à deux temps, il portait des cheveux courts, une casquette et un pantalon à la manière des étudiants masculins. Après avoir obtenu son diplôme en 1938, il commencerait son premier cours d’hormonothérapie.

Aujourd’hui, trouver un médecin pour aider à la transition peut être difficile; en Grande-Bretagne, de longues attentes dans le cadre du NHS entraînent un retard de traitement; Aux États-Unis, la pression croissante des conservateurs a abouti à une législation anti-trans (plus récemment une série de projets de loi interdisant la thérapie pour les adolescents). En revanche, Dillon a reçu des pilules de testostérone du premier expert qu’il a consulté. L’hormonothérapie est utilisée au moins depuis 1918; en Allemagne, Magnus Hirschfeld a offert aux patients la possibilité d’utiliser des œstrogènes et de la testostérone pour ajuster la présentation de genre (avant d’être arrêté par les nazis en 1933). Alors que Dillon a acquis des hormones avec une relative facilité, il a fait face aux préjugés de ses pairs. Un de ses médecins a violé la confidentialité et fait connaître ses tentatives de changer de sexe. Dillon s’est moqué de son travail de laboratoire et est parti travailler dans un garage.

En tant que mécanicien, les collègues de Dillon venaient de milieux défavorisés. La plupart n’étaient pas éduqués, et la majorité des taquineries reçues par Dillon concernaient sa façon collégiale de parler. Pendant ce temps, une croissance de cheveux apparut sur son menton et les réserves de graisse commencèrent à se redistribuer. Un jeune chirurgien plasticien a accepté de retirer les tissus mammaires restants, et même le patron de Dillon l’a appelé monsieur, car l’utilisation de miss a dérouté les clients.

Dillon voulait passer discrètement en tant qu’homme, et il ne restait plus qu’un changement corporel. Il a demandé les services de Sir Harold Gillies. Largement considéré comme le père de la chirurgie plastique moderne, Gillies avait effectué une reconstruction génitale pour les soldats blessés. Il a pris le cas de Dillon avec enthousiasme, acceptant même de lui diagnostiquer une condition (hypospadias, ou mauvais placement de l’ouverture urétrale) pour servir de couverture aux visites de Dillon. En fin de compte, il a fallu 13 opérations en quatre ans pour créer un pénis et, en 1949, Dillon est devenu le premier homme trans à recevoir une phalloplastie réussie. «Le monde», écrit-il, «a commencé à sembler digne d’être vécu.»

Le système juridique a bien servi Dillon. Les lois interdisaient les «mutilations» génitales, y compris le retrait d’un pénis, mais aucune loi ne régissait son ajout. La chirurgie et l’utilisation d’hormones de Dillon ont été sanctionnées en partie par omission; rien ne lui interdisait de vivre pleinement en tant qu’homme – tant que son secret resterait en sécurité.

La visibilité même du nouveau genre de Dillon signifiait l’invisibilité nécessaire de sa vie passée. Sur les formulaires de demande officiels, il a déclaré qu’il était allé à Oxford, mais a nommé un collège pour hommes. Au moment où Dillon a rejoint la marine marchande, Laura Maud Dillon avait été largement effacée. Dapper, pipe-pipe et genial, Dillon a construit une nouvelle vie au prix du secret et de l’isolement relatif. Pendant ce temps, des ennuis retentissaient en Angleterre.

En 1958, les journaux anglais ont dévoilé une «divergence» trouvée dans les comptes de pairie par deux autorités de premier plan. Sir Robert, l’actuel baronnet de Lismullen, avait-il une sœur (comme le suggérait Burke’s Peerage) ou un frère (tel qu’imprimé par Debrett’s)? La presse est descendue sur le frère de Dillon, qui a refusé de répondre. Piqués, les journalistes ont épousé des fragments de vérité et de fiction, publiant “The Strange Case of Dr. Dillon” dans le Sunday Express, un hommage au titre de Jekyll and Hyde et tout aussi sensationnel. Une fois que les gros titres ont éclaté, l’équipage du navire est devenu ricanant et méfiant. La carrière navale de Dillon était terminée.

Dillon a reçu le soutien de Gillies, de ses vieux amis au garage et de ses supérieurs dans la Marine. Même le rédacteur en chef de Debrett, Dillon, était un héritier légal, car son sexe devait être considéré comme présenté: un homme. Les dégâts, cependant, avaient été causés. Dillon a choisi l’exil plutôt que les projecteurs, s’est rendu en Inde et est devenu moine bouddhiste.

Aujourd’hui, nous avons parcouru un long chemin dans la lutte pour la représentation des médias transgenres, mais des individus sont toujours pourchassés par la presse et intimidés; on estime que 30 à 50% des adolescents transgenres tentent de se suicider. Pendant ce temps, bien que les techniques médicales se soient considérablement améliorées, l’accès au changement de sexe ne s’est pas amélioré et les droits légaux trans sont constamment menacés. Pour Dillon, il n’y avait pas deux sexes; il y avait des gradients – un spectre sur lequel tout individu pouvait tomber et être sain, éthique, moral. «Là où l’esprit ne peut pas être adapté au corps», écrit-il dans Self: A Study in Ethics and Endocrinology, alors le corps doit être refait pour s’adapter à l’esprit. Dillon a démontré à la fois l’exubérance d’une transition réussie et sa fragilité face à l’intolérance. Plus de 60 ans plus tard, nous avons encore un long chemin à parcourir.