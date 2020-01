La science ouvre une nouvelle voie contre les tumeurs cérébrales plus agressives | Mexique | Édition Amérique

Les gliomes sont l’une des tumeurs cérébrales les plus agressives qui existent et sont responsables de 7% des décès par cancer; Une équipe de scientifiques a maintenant découvert le lien qu’ils entretiennent avec les maladies neurodégénératives et a ouvert la porte à la conception de nouvelles thérapies contre ce type de cancer.

Les chercheurs ont prouvé que leurs résultats peuvent servir à la fois à améliorer le diagnostic des gliomes et les thérapies, et ils espèrent que la découverte aidera à réduire l’agressivité des tumeurs de mauvais pronostic et à ralentir la progression des moins agressifs.