La science peut-elle expliquer le déjà vu?

Attends, suis-je déjà venu ici? Sommes-nous restés à l’endroit exact où vous m’avez dit ces mêmes mots à un moment donné dans le passé? N’ai-je pas déjà vu ce chat passer dans ce couloir? Parfois, lorsque nous vivons un nouvel événement ou un nouvel endroit, nous avons l’impression effrayante que ce n’est pas la première fois. Nous appelons cette sensation déjà vu, une expression française qui signifie «déjà vu». Mais qu’est-ce que le déjà-vu, et la science peut-elle expliquer pourquoi cela se produit?

Déjà vu ressemble à un “pépin dans la matrice”

Certains pensent que le déjà vu est un signe que vous vous souvenez d’une expérience d’une vie passée. Effrayant!

Carrie-Anne Moss, en tant que Trinity dans la trilogie The Matrix, nous dit (et Keanu Reeves comme Neo) que le déjà-vu est un “pépin dans la matrice” – la réalité simulée qui empêche l’humanité de savoir que des machines intelligentes ont réellement envahi le monde. Cette explication est parfaite pour la science-fiction cyberpunk, mais elle ne nous donne aucune compréhension scientifique du phénomène.

Nous associons le sentiment de déjà vu au mystère et même au paranormal car il est éphémère et généralement inattendu. Les choses mêmes qui nous intriguent dans le déjà-vu sont les mêmes choses qui rendent difficile l’étude. Mais les scientifiques ont essayé d’utiliser des astuces comme l’hypnose et la réalité virtuelle.

Le déjà vu pourrait être un phénomène de mémoire

Les scientifiques ont essayé de recréer efficacement le déjà vu en laboratoire. Dans une étude réalisée en 2006 par Leeds Memory Group, les chercheurs créeraient d’abord une mémoire pour les patients sous hypnose. Cette mémoire était généralement quelque chose de simple comme jouer à un jeu ou regarder un mot imprimé dans une certaine couleur. Ensuite, les patients des différents groupes ont reçu une suggestion d’oublier ou de se souvenir de la mémoire, ce qui pourrait déclencher plus tard un sentiment de déjà-vu lorsqu’ils rencontraient le jeu ou le mot.

D’autres scientifiques ont tenté de provoquer le déjà-vu en utilisant la réalité virtuelle. Une étude a révélé que les participants ont déclaré avoir connu du déjà vu lorsqu’ils se déplaçaient dans le jeu vidéo Sims en réalité virtuelle lorsqu’une scène a été créée à dessein pour correspondre spatialement à une autre. (Par exemple, tous les buissons d’un jardin virtuel ont été remplacés par des tas de déchets pour créer un dépotoir avec la même disposition.)

Ces expériences ont conduit les scientifiques à soupçonner que le déjà vu est un phénomène de mémoire. Nous rencontrons une situation qui est similaire à une mémoire réelle, mais nous ne pouvons pas nous souvenir entièrement de cette mémoire. Notre cerveau reconnaît donc les similitudes entre notre expérience actuelle et celle du passé. Nous nous retrouvons avec un sentiment de familiarité que nous ne pouvons pas tout à fait placer.

Au-delà de cette explication générale, il existe des dizaines de théories qui tentent d’expliquer pourquoi nos souvenirs peuvent mal fonctionner de cette façon. Certains disent que c’est comme un court-circuit dans les circuits de notre cerveau conduisant à une mémoire à long terme ou à court terme, de sorte que les nouvelles informations entrantes vont directement à la mémoire à long terme au lieu de s’arrêter dans la banque de mémoire à court terme. D’autres blâment le cortex rhinal – la zone du cerveau qui signale que quelque chose semble familier – d’être déclenché d’une manière ou d’une autre sans que les souvenirs ne le soutiennent.

Une autre théorie est que le déjà vu est associé à de faux souvenirs – des souvenirs qui semblent réels mais qui ne le sont pas. Cette forme de déjà-vu serait similaire au sentiment lorsque vous ne pouvez pas faire la différence entre quelque chose qui s’est réellement passé et un rêve. Cependant, les chercheurs ont commencé à repousser cette idée.

Une étude a utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour scanner le cerveau de 21 participants alors qu’ils vivaient une sorte de déjà-vu provoqué par un laboratoire. Fait intéressant, les zones du cerveau impliquées dans la mémoire, comme l’hippocampe, n’ont pas été déclenchées comme nous le soupçonnions si le sentiment était lié à une fausse mémoire. Au lieu de cela, les chercheurs ont découvert que les zones actives du cerveau étaient celles impliquées dans la prise de décision. Ils interprètent ce résultat comme signifiant que le déjà vu pourrait plutôt être le résultat de nos cerveaux conduisant une certaine forme de résolution de conflits. En d’autres termes, notre cerveau vérifie nos souvenirs comme un rolodex à la recherche de tout conflit entre ce que nous pensons avoir vécu et ce qui nous est réellement arrivé.

