La science post-normale ou comment le temps est étudié en période d'incertitude

C'est à l'entrée de la seconde moitié du XVIIIe siècle que des débats scientifiques ont éclaté pour savoir s'il y avait vraiment un changement climatique et, le cas échéant, quelles pourraient en être les causes. Le temps avait commencé à être étudié dans des dimensions et des échelles de temps plus grandes, définies comme la moyenne des états météorologiques en un seul endroit au fil du temps.