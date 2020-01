La série “Grégory” ou le jour où Marguerite Duras s’est emmêlé dans un policier et a écrit le pire roman de sa vie

(Alerte spoiler). La série documentaire Grégory (Netflix), basé sur une affaire de police de 1984, Elle se déroule dans une ville française, mais les misères humaines qu’elle expose sont universelles. Et l’histoire captivante par le mystère qui tient toujours.

Un sentiment de familiarité est inévitable. en regardant les 5 épisodes de ce documentaire; C’est parce que autour de l’affaire Grégory, les mêmes éléments que dans tant d’autres événements policiers impressionnants sont rassemblés, peu importe où ils se produisent: un juge médiocre obnubilaire par la figuration; un avocat de la défense dont les honoraires ne sont connus de personne; sensationnalisme médiatique; fuites de dossier; différend entre forces pour la gestion de l’enquête; des hypothèses délirantes sur les mobiles et les auteurs …

Mais l’affaire Grégory avait un ingrédient supplémentaire: l’intervention de la célèbre écrivaine Marguerite Duras, convoquée par le journal Libération, dans une tentative de donner à l’intrigue l’histoire fictive qu’elle mérite.

Nous sommes en 1985. Il y a 9 mois de cela Lépanges-sur-Vologne, petite commune des Vosges, nord-est de la France, le petit Grégory a été retrouvé noyé dans la rivière, les mains et les pieds attachés et son bonnet de laine couvrant toute sa tête et serré autour de son cou.

Marguerite Duras, romancière, scénariste et cinéaste, alors âgée de 70 ans, est plus que célèbre en France. C’est une véritable institution. Déjà très populaire pour son “Hiroshima mon amour”, tourné en un film frappé par Alain Resnais en 1959, Je venais de gagner le Goncourt 1984, meilleur prix littéraire français, pour “L’Amant”, roman qui a également été porté au cinéma.

Précédée de cette renommée, l’auteure atterrit à Lépanges où elle ne passera que 48 heures, de quoi écrire un article décrit comme “OVNI littéraire”, en raison de la difficulté de le transcrire: au fond, même si c’est difficile à croire, il est un panégyrique de filicide qui aurait été commis par la mère de Grégory, au nom d’un féminisme insolite.

Récapitulons le cas. Avant le crime horrible de Grégory, ses parents, grands-parents et certains oncles recevaient, depuis quatre longues années, menaces téléphoniques puis par lettres anonymes de quelqu’un qui a signé «El Cuervo» et a promis de se venger du père de l’enfant, Jean-Michel, pour avoir prétendument négligé, gardé tout, etc. Cela ressemblait à un stagiaire de famille.

Jusqu’au 16 octobre 1984, Le Corbeau exécute sa menace en kidnappant Grégory, fils unique de Jean-Michel et Christine Villemin, en jouant à la porte de sa maison. Puis il lance son dernier et sinistre appel: “Le garçon est dans la rivière.”

En effet, quelques heures plus tard, Grégory a été retrouvé sur les bords de la Vologne.

A partir de ce moment, l’affaire ne quittera pas les premières pages des journaux ou les ouvertures du journal télévisé. Tous les grands médias envoient des correspondants à Lépanges.

Des analyses graphologiques un premier suspect émerge, cousin du père de Grégory. Un témoin l’incrimine puis abandonne. Un avocat arrive, attiré par la résonance de l’affaire, qui non seulement le relâchera – malgré les preuves sérieuses retenues contre lui – mais influencera également le juge à diriger les soupçons vers la mère.

La chose extraordinaire à propos du documentaire est la voix des protagonistes qui, plus de 30 ans plus tard, révèlent dans leurs récits la manière dont eux-mêmes et d’autres ont interféré dans l’enquête, délibérément ou naïvement; un journaliste dit à un autre: «Pouvez-vous imaginer si c’était la mère? Ce serait beaucoup plus attrayant pour le public »…

C’est le même correspondant qui commence à poser l’hypothèse du «crime de femme».

Bref, Christine Villemin sera poursuivie pour le meurtre de son fils et exonérée seulement en 1993. Elle n’ira pas en prison parce qu’elle est enceinte de son deuxième enfant.

Peu de temps avant que le juge ne décide d’accuser officiellement Christine, il entre en scène Marguerite Duras, afin d’écrire une chronique pour Libération.

L’écrivain est convaincu de la culpabilité de la femme mais, exceptionnellement, exalte ce crime comme une sorte de vengeance de genre pour une vie de couple et une maternité imposée, une vie où l’homme fait la loi. “Sublime, vraiment sublime, Christine V.” C’est le titre de ce panégyrique de filicide.

Duras n’a même pas rencontré la mère de Grégory; Il n’a parlé qu’au magistrat qui prend l’affaire, Michel Lambert.

Avec les quelques données subjectives collectées, il suppose qu’il existe “une sorte de relation causale décisive” entre “la vie de Christine V. et la disparition de son fils”.

Une vie qui, sans la moindre preuve, s’imagine imposée, liée, malheureuse.

“Le juge dit que Christine est intelligente, qu’elle va bien, spirituelle”, écrit Duras dans cette chronique de La libération Ce qui restera pour l’histoire de l’absentéisme intellectuel-. J’ai demandé à quoi ressemblait son visage. (Le juge) parle d’un joli visage mais avec une légère absence dans le look ».

De ce regard supposé absent, l’écrivain tire des conclusions libres.

“Regardez autour de vous”, dit-il, “quand les femmes sont comme ça (Christine), inattentives, oublieuses de leurs enfants, elles vivent dans la loi de l’homme, [es que] Ils utilisent toute leur force pour ne pas voir, pour survivre. (…) Christine V a peut-être vécu une existence totalement artificielle dont elle ne savait pas quoi faire. “

«Tout cela me porte à croire que l’enfant n’aurait pas été la chose la plus importante dans la vie de Christine V. – Continuez à imaginer ou à projeter fort – Pourquoi pas? Il arrive que les femmes n’aiment pas leurs enfants ou leurs maisons, Ce ne sont pas des femmes d’intérieur qui devraient l’être. (…) Qu’elles ne sont pas de bonnes mères (…) mais malgré cela elles ont tout souffert, mariage, sexe, enfant, maison, mobilier et cela ne les a pas changé. Pourquoi une maternité ne serait-elle pas mal reçue? Pourquoi la naissance d’une mère par l’arrivée du fils ne serait-elle pas ratée par la paire de gifles de l’homme pour certains steaks insuffisamment cuits, par exemple? “

Peut-être, Duras suppose-t-il, qu’il ne voulait pas de cet enfant et «dans ce cas, aucune morale, aucune sanction ne lui ferait reconnaître cet enfant».

«La loi du couple est faite par l’homme. Il se pourrait que Christine V. ait vécu avec un homme difficile à supporter. (…) Lorsque la loi du couple est faite par l’homme, elle comporte toujours une sexualité liée par l’homme ».

“Christine V. a dû compter le temps qui s’écoulait jour après jour pour enfin savoir quoi faire de cette vie, comment sortir”, conclut-il.

Le problème avec la note d’OVNI de Duras est que L’écrivain n’a pas seulement écrit.

Comme le rappelle Denis Robert, qui était l’envoyé de Libération sur les lieux du crime depuis le début de l’affaire, le juge Lambert n’était pas seulement un homme influent; Il avait des véléités d’écrivain. Voir en personne l’étoile littéraire du moment débarquer dans son bureau, s’intéresser à l’affaire et dialoguer, c’était toucher le ciel avec ses mains. Déjà sous la pression de l’avocat de la défense du premier suspect, Lambert était enclin à accuser la mère de Grégory mais doutait.

«Marguerite Duras lui a donné le motif du crime – Denis Robert se souviendrait des années plus tard, dans une interview; elle lui apporta son délire d’infanticide, de crime sublime, car Duras était ce que Jésus-Christ pour un croyant. Il dit que «le crime a existé, la mère, le rejet…». Un non-sens non-nom et le juge est influencé par cela et toutes les plongées qu’il écrit à son tour sont à cause d’elle »,

“Il l’appelait régulièrement”, se souvient Robert, et conclut: “Elle a vraiment mangé son cerveau.”

En 1993, le licenciement définitif de la mère est arrivé. Peu de temps auparavant, Duras a accepté de donner une interview, dans laquelle il insiste pour revendiquer le filicide, mais avec moins d’emphase. » Et il ajoute que, si Christine Villemin avait bel et bien tué son fils, il l’aurait pardonnée, «comme toutes les femmes. oui, absolument. “

Pourquoi?, Demande l’intervieweur. “Parce qu’ils sont tous dans la situation de Christine Villemin. Parce que nous sommes comme des salopes, comme des vaches dans l’écurie…. Aux yeux des hommes”, répond-il.

Le féminisme de Duras obscurcit sa vue dans ce cas. Cela la conduit au délire de voir en Christine V une vengeance de toutes les femmes opprimées par la loi de l’homme, des mères et des épouses par pure imposition. Son histoire se heurte à la réalité. Entre Christine et Jean-Michel Villemin, l’amour était si sincère qu’il a survécu à la tragédie, à la séparation temporaire, au harcèlement, aux rumeurs insidieuses: le mariage est toujours uni et ils ont eu trois autres enfants après la mort de Grégory.

L’affaire n’est toujours pas résolue, mais les Villemin insistent périodiquement pour le rouvrir; ils sont convaincus que le meurtrier a un visage familier, au sens propre du terme, et que ses proches, même les plus proches, n’ont pas dit toute la vérité.

Le documentaire Netflix révèle que Christine Villemin a été victime de machisme. Mais pas ce que Marguerite Duras pensait avoir vu; pas celle d’un mari violent. Le machisme est venu des mêmes enquêteurs: le juge Lambert et le commissaire Jacques Corazzi, de la police judiciaire, qui a pris l’affaire après que le magistrat l’ait saisie des premiers enquêteurs.

Devant une femme jolie mais distante, séduisante mais sérieuse, pour eux inaccessible, les deux officiels ont réagi avec un ressentiment indiscutable.

Cependant, trente ans plus tard, devant la caméra, Corazzi est trahi. Son témoignage sur sa rencontre avec le mariage Villemin est transparent.

“Quand je les ai vus pour la première fois, j’ai eu des impressions contradictoires”, se souvient-il. Il était dévasté. Elle, vêtue de noir clair, mais Elle est habillée d’une manière attrayante. Il a un pull extrêmement serré. Dans une autre circonstance, on ferait le tribunal. Je me dis: “Wow, c’est presque agréable à voir.” Pour un homme n’est pas mauvais. Je m’attendais à une personne en détresse, habillée négligemment, et ce n’était pas le cas. Cela ne fait pas un coupable mais génère le doute … N’oubliez pas qu’elle a été la dernière à voir Grégory.

Ils commencent à enquêter. Il doit y avoir un amant. Frustré de cette possibilité en raison de l’absence de toute indication, ils se tourneront vers l’hypothèse difficile.

Dans son accusation, le juge Lambert, qui selon Denis Robert J’étais aussi secrètement fasciné par la mère de Grégory, Ce n’est pas loin derrière: il décrit Christine Villemin comme la plus grande criminelle de tous les temps, capable d’une duplicité sans précédent et qui voulait se venger d’une vie monotone, une femme qui n’était pas du tout faite pour la maternité. »

Un nouveau mobile. Du mauvais roman de Duras, auquel un antinatalisme enragé ou un féminisme incompris lui a fait voir le machisme là où il n’y en avait pas et a plutôt conduit à donner des arguments à deux vrais misogynes de cette histoire.