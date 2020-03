La serveuse laisse un message homophobe au couple LGBT sur son ticket

Un couple homosexuel a subi une discrimination en recevant le ticket acheter votre dîner dans une entreprise communautaire Cordoue, Argentine.

Leonardo et Edgar sont allés dans un restaurant express de la chaîne appelé It Italy. En payant la facture et en recevant le reçu, il a remarqué une expression discriminatoire.

Salade de fruits à emporter “, a montré le journal.

Leonardo Il s’est approché de la caissière et lui a demandé de lire le billet à haute voix, devant lequel elle était silencieuse et n’a pas pu “s’excuser”, a déclaré l’homme interrogé par le portail Infobae.

Il a ajouté qu’ils n’étaient pas en mesure de parler au gestionnaire ou superviseur local parce qu’ils étaient portés disparus. Ensuite, ils ont décidé de partager une photo du reçu sur les réseaux sociaux, une publication devenue virale. En outre, ils ont déposé une plainte auprès de l’Institut national argentin contre la discrimination.

Contre cela, la société It Italy s’est défendue et a allégué que l’employé qui a fait cette entrée est “en procès”. Ils ont ajouté qu’ils avaient ouvert une enquête et fait remarquer qu’ils ne tolèrent pas la discrimination.

Si l’infraction est “prouvée”, la responsabilité serait “exclusive et exclusive” du caissier, pour lequel il prendra les mesures et sanctions correspondantes, a indiqué la société dans un communiqué.

Facebook me demande ce que je pense … et je ne pense à rien, mes pensées se brouillent quand j’essaie de croire qu’il y a encore des gens …

Publié par Leo Bustamante le dimanche 8 mars 2020

Avec des informations d’Infobae.

Cela peut vous intéresser:

Poutine: restera-t-il au pouvoir pendant 12 ans de plus?

Josie Harris, mère des enfants de Floyd Mayweather, retrouvée morte