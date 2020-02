La Slovaquie vote aux élections législatives contre la corruption

Les électeurs slovaques ont voté samedi pour renouveler leur parlement, dans l’espoir de réduire la corruption dans un pays marqué par le meurtre du journaliste d’investigation Jan Kuciak en 2018.

Ce meurtre du journaliste et de sa petite amie Martina Kusnirova a déclenché des manifestations massives qui ont conduit à la démission du Premier ministre social-démocrate Robert Fico et ouvert la voie à l’élection à la présidence slovaque de l’avocate et militante anti-corruption Zuzana Caputova en mars dernier.

Un riche homme d’affaires lié à la classe politique est accusé d’être le cerveau de ces meurtres.

Un tribunal slovaque suit une affaire contre l’homme d’affaires Marian Kocner, qui a fait l’objet d’une enquête par le journaliste spécialisé dans les affaires de corruption.

Selon les sondages, le parti social-démocrate Smer-SD qui dirige le gouvernement sortant court le risque d’être en deuxième position, derrière le parti d’opposition de droite, OLaNO, par Igor Matovic, qui a fait de la lutte contre la corruption son drapeau électoral

“J’aime la façon dont Matovic montre ce qui ne va pas en Slovaquie. Je pense que cela apportera un réel changement”, a déclaré à l’. Daniela Jonasova, une employée de 35 ans qui prétend avoir voté pour l’OLaNO à Bratislava peu après le début de le vote

Alors que son parti OLaNO monte rapidement dans les urnes, atteignant pratiquement le niveau de la Smer-SD, son excentrique leader Igor Matovic, récolte les fruits de l’indignation du public dont il est devenu porte-parole après le meurtre de Kuciak.

Selon les sondages, le parti d’extrême droite LSNS, populaire auprès d’une partie de l’électorat grâce à ses positions contre les élites, pourrait doubler le nombre de ses sièges et obtenir 20 sièges dans la chambre unique, qui en compte 150.

Une enquête de l’institut AKO-Focus, publiée cette semaine en République tchèque, pour contourner l’interdiction des sondages de dernière minute en Slovaquie, donne même à OLaNO un avantage sur le Smer-SD de 3,5% des intentions de vote.

Un analyste politique à Bratislava, Radoslav Stefancik, a déclaré que “cette élection traduit avant tout l’aspiration à la décence en politique”.

Le crime de Kuciak “a bouleversé toute la scène politique, avec l’émergence de nouveaux partis libéraux et démocratiques qui ont immédiatement gagné le soutien populaire”, a déclaré un autre analyste, Grigorij Meseznikov, pour qui ces partis d’opposition de centre-droit ont de bonnes chances de former un gouvernement. .