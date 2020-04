La Slovénie assouplira les restrictions sur les coronavirus et rouvrira progressivement les écoles

Par Marja Novak

LJUBLJANA (.) – La Slovénie lèvera à partir de jeudi une restriction imposée fin mars qui interdisait aux citoyens de voyager en dehors de leurs municipalités locales, a déclaré mercredi le Premier ministre Janez Jansa.

Plus tard mercredi, la ministre de l’Education, Simona Kustec, a déclaré à la télévision nationale slovène que les écoles et les jardins d’enfants, fermés depuis la mi-mars, commenceraient progressivement à rouvrir à partir du 18 mai. Elle n’a pas donné de détails.

La Slovénie, qui compte 2 millions d’habitants et borde l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, a jusqu’à présent confirmé 1 418 cas de coronavirus et 89 décès.

Jansa a remercié les citoyens d’avoir respecté les restrictions imposées à partir de la mi-mars pour freiner la pandémie et a déclaré dans un discours envoyé aux médias: “Grâce à vous, la Slovénie est la plus performante (pour lutter contre le coronavirus) parmi tous les voisins du pays focal, l’Italie . “

Il a ajouté que la Slovénie faisait également partie des pays qui avaient subi moins de dommages économiques et sociaux que la plupart en raison de la réponse rapide du gouvernement, qui comprenait une aide financière d’environ 3 milliards d’euros, soit quelque 6% du produit intérieur brut, aux entreprises et aux citoyens touchés par l’épidémie. .

Jansa a déclaré que davantage de restrictions seraient levées lundi, mais n’a donné aucun détail. Le gouvernement a déclaré plus tôt que les coiffeurs et les salons de beauté, ainsi que les bars et restaurants en plein air et un certain nombre de magasins, pourraient ouvrir à partir de lundi. Les bibliothèques et les musées devraient également ouvrir lundi.

Il a déclaré, cependant, que de grands événements publics, y compris de grands rassemblements sportifs, en Slovénie et dans le reste de l’Europe ne seraient “très probablement” possibles qu’après la découverte et la large utilisation d’une vaccination ou d’un médicament contre le coronavirus. Il a également appelé les citoyens à rester disciplinés dans les semaines à venir pour empêcher la propagation du virus.

Lundi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans diverses villes slovènes contre le gouvernement de centre-droit de Jansa et ses restrictions contre les coronavirus.

La Slovénie a fermé toutes les écoles, les bars, les restaurants, les hôtels, les centres culturels et sportifs et les magasins, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies, et a suspendu les transports publics à la mi-mars. Il a interdit toute socialisation dans les espaces publics et introduit une quarantaine obligatoire pour la plupart des personnes entrant dans le pays.

Les premières restrictions ont été levées la semaine dernière lorsque les centres de services automobiles et les magasins qui vendent des voitures, des vélos, des meubles et des matériaux de construction ont été autorisés à ouvrir. Les résidents sont toutefois tenus de porter des masques faciaux dans tous les espaces publics intérieurs.

La Banque de Slovénie a déclaré le mois dernier que le PIB du pays pourrait chuter de 6% à 16% cette année en raison du coronavirus, tandis que le gouvernement s’attend à un déficit budgétaire de 8,1% du PIB cette année après un excédent de 0,5% en 2019. Export de la Slovénie économique orientée vers l’année dernière a augmenté de 2,4%.

