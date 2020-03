La Slovénie pour tous les transports publics pour arrêter le coronavirus | Couverture

Afin de freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement slovène a suspendu les transports publics – urbains et intercubains – en bus et en train, et à partir de demain également en avion.

Les employés publics et ceux des seuls magasins qui continueront à fonctionner, la nourriture, la pharmacie, les banques, les bureaux de poste et les stations-service, devront trouver un moyen d’accéder à leur emploi, selon un message de Twitter publié par le Ministre de l’Infrastructure, Jernej Vrtovec.

“Aujourd’hui, le trafic ferroviaire et routier est suspendu. C’est une mesure essentielle et responsable pour arrêter la propagation de Covid19. Tous ceux qui doivent se rendre à leur travail, organisent un transport privé. Soyez compréhensif. Santé est en premier lieu “, explique le message.

Cependant, le travail des taxis est autorisé, avec l’obligation de leurs propriétaires de désinfecter complètement le véhicule avec chaque voyageur.

Le nouveau gouvernement slovène du Premier ministre conservateur Janez Jansa, qui a été approuvé par le Parlement vendredi dernier, a annoncé ce jour-là des mesures plus strictes contre le coronavirus.

La maladie a causé la première mort la semaine dernière dans le petit pays de deux millions d’habitants, où jusqu’à présent 219 ont été infectés.

Les centres éducatifs ont fermé et le gouvernement a interdit la vente de produits non alimentaires, ainsi que les événements et services touristiques et de loisirs.

Les voyages en Espagne, en Italie, en Iran, en Corée du Sud et en Chine sont découragés et il est recommandé aux citoyens slovènes des pays les plus touchés par l’épidémie de rentrer dès que possible.