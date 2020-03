La sœur d’Alicia Villarreal, Coral, surprend par son énorme décolleté

Coral Villarreal laisse ses partisans bouche bée en se vantant d’un énorme décolleté La sœur d’Alicia Villarreal l’ombre de sa publication Partager un message suspect sur son compte Instagram

La sœur de la chanteuse mexicaine, Alicia Villarreal, a surpris ses followers en se vantant d’un énorme décolleté sur son compte Instagram.

Soit dit en passant, elle a éclipsé sa célèbre sœur et a laissé un message suspect: “Je ne suis pas la meilleure au monde, mais s’il y en a, plusieurs traumatismes avec mon existence #feliznoche”.

Les commentaires des utilisateurs n’ont pas tardé à venir, beaucoup d’entre eux ont choisi de lui envoyer des emojis en lui envoyant des baisers ou des visages amoureux.

Deux admirateurs n’ont pas perdu de temps et lui ont dit: “Tu es très jolie” et “Que ojazos”, auxquels la sœur d’Alicia Villarreal a répondu: “Merci !!!”.

Pour sa part, Alicia Villarreal, qui est devenue célèbre pour avoir été la chanteuse du groupe Límite, a partagé une photo qui a captivé ses followers sur son compte Instagram officiel, bien qu’elle ait précisé que sa sœur, Coral, avait de plus grandes qualités en termes de «sein» fait référence.

La propre sœur de Coral, Juan José et Víctor, qui est déjà décédé, ainsi que la demi-sœur d’Edgar, assassinée il y a quelques mois à Monterrey, Nuevo León, ont partagé le message suivant: «Je ne suis pas si facile à oublier, je suis sûr vous l’avez remarqué. # VasAExtrañarme ».

Immédiatement, les adeptes d’Alicia Villarreal ont réagi à cette publication, qui compte à ce jour plus de 3 600 likes:

“Impossible”, “Vous êtes l’amour de ma vie”, “Belle”, “Précieuse comme tous les jours”, “Belle beauté”, “Reine”, “Belle”, étaient quelques-uns des commentaires.

Un admirateur se souvient de moments inoubliables lorsqu’il a vu Alicia Villarreal: “Impossible d’oublier les deux fois où je t’ai vue depuis la première rangée du Metropolitan en 2018”.

La flatterie a continué à atteindre la publication: “Belle ma belle idole, chante re chulo”, “Quelle belle princesse, que Dieu la bénisse”, “C’est vrai, très beau de t’oublier”, “Chula”, “Tellement jolie petite fille, je t’aime “

Une admiratrice d’Alicia Villarreal a fait des aveux: “Bien sûr que vous n’êtes pas facile à oublier, je vous admirais depuis l’âge de 13 ans et vous avez commencé avec Límite et je continue de vous admirer de la même façon”.

Un autre adepte n’a pas voulu être laissé pour compte et lui a écrit le message suivant: “Quoi qu’il arrive, même si trois mille ans passent, je ne cesserai jamais de t’aimer, comme le dit la chanson d’Enrique Iglesias, je ne t’oublierai jamais.”

D’autres confessions continuaient à arriver: «Quand venez-vous dans la région de New York? Mes cours universitaires me manquent même pour aller te voir. »

“My God talent, total projection,” Very beautiful you, félicitations “,” Beautiful, as always, salutations de Charleston SC, j’aimerais que vous veniez à Charleston SC “,” Chulada, toujours aussi menton … et où vous êtes, vous êtes le mieux, sans aucun doute ».

Et quand il a semblé que personne n’avait remarqué le clivage d’Alicia Villarreal, un internaute l’a fait et s’est exprimé ainsi. “Ils sont très jolis.”

Il y a quelques jours, Alicia Villarreal a annoncé que le Costa Rica ferait partie de sa tournée 2020 le 25 juillet, donc ses fans de ce pays étaient très heureux.