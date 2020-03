La sœur de Lorena Rojas Mayra Rojas dévoile une vidéo en lingerie

La sœur de Lorena Rojas laisse tout le monde la bouche ouverte Vidéo filtrée de Mayra Rojas à la recherche spectaculaire avec de la lingerie “Comme tu es belle”, disent ses fans

Il y a quelques heures, une vidéo a été divulguée où Mayra Rojas, sœur de l’actrice mexicaine décédée, Lorena Rojas, a l’air spectaculaire avec de la lingerie noire.

La publication est disponible sur le compte Instagram @mayra_rojastv, et montre “un super” making off “du magazine Open en 2015”.

La sœur de Lorena Rojas a l’air très à l’aise et aisée dans cette session qui a eu un impact sur ses fans, en plus de Mayra Rojas montrant une crise cardiaque pour ravir ses fans.

Les réactions sont rapidement arrivées, flattant toutes le corps sculptural de l’actrice et chef d’orchestre mexicaine Mayra Rojas. L’actrice Wendy de los Cobos a écrit à la sœur de Lorena Rojas, décédée le 16 février 2015 des suites d’un cancer du sein: “Quelle beauté Mana!”

“Comme c’est beau”, “Soit dit en passant, très sexy et soigné”, “Mère”, “Bella”, “Oh mon Dieu, hahaha, j’ai été étonné @mayra_rojastv”, “Toujours beau, salutations @mayra_rojastv”, pouvait être lu dans certains commentaires.

De son côté, un internaute s’est exprimé comme suit: «Mon Dieu… fille, tu n’as pas froid? Quelle beauté parfaite, tu es une Mayra unique magnifique, merci de partager ce moment de ta vie », alors qu’un autre admirateur écrivait:« S’il te plait, fais très attention avec mon poulet ».

«Comme tu es belle @mayra_rojastv! Pendant un moment, j’ai pensé à quel point vous ressemblez à #lorenarojas! Succès et salutations de l’Argentine », a écrit un disciple à Mayra Rojas.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que la sœur de Lorena Rojas surprend ses fans avec des vidéos ou des photos de ce style, bien qu’une publication ait attiré l’attention sur son contenu.

C’est une photo que Mayra Rojas a publiée le 10 février dans laquelle elle montre sa sœur Lorena Rojas accompagnée de sa belle nièce à l’occasion d’un autre anniversaire de son anniversaire.

«Ma belle fille, ma complice, ma reine, sœur de mon âme… Crie mon cœur pour que, où que tu sois, tu m’écouteras. Je célèbre de cet espace votre merveilleuse existence, car bien que votre présence physique ne m’accompagne pas, je sais que vous êtes toujours proche, me soutenant dans cette étape de la vie ».

Mayra Rojas poursuit: «Fière et reconnaissante d’avoir partagé avec vous tant de souvenirs inoubliables que j’ai tatoués dans ma mémoire et dans mon cœur. Merci et félicitations pour votre anniversaire princesse! “

Pour terminer avec ce message émotionnel, la sœur de Lorena Rojas dit: «J’ai vraiment besoin de toi et tu me manqueras le reste de mes jours !!! Je t’aime tellement!!! Ici tout va bien mon amour !!! ».

Les réactions à cette photo ne tardèrent pas à venir: «Il n’y a pas de mots, seulement l’espoir de revoir ceux qui nous ont quittés à nouveau», «Quelle belle photo, aussi belle que toi, Mayra, que Dieu te bénisse, tu as un ange qui va Prenez garde, je vous envoie un gros câlin. “

“Des câlins vers le ciel et un gros bisou pour toi, mon noir”, “C’est ce qu’on appelle l’amour inconditionnel et éternel … quelle grande soeur”, “Comme elle est belle, non seulement elle est toujours avec toi, un câlin”, ont-ils écrit Plusieurs abonnés.