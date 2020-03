La sœur de Yalitza Aparicio montre des gifles avec des gants blancs

Luna Edith Aparicio surprend en interprétant la chanson mixtèque La sœur de Yalitza Aparicio gifle ses ennemis avec un gant blanc La publication compte à ce jour plus de 2 500 reproductions

Alors que Yalitza Aparicio et son petit ami, André Montes, sont au milieu du scandale, la sœur de la protagoniste du film “Rome”, Luna Edith Aparicio, se montre en train de gifler ses ennemis avec un gant blanc.

Sur son compte Instagram, une vidéo est disponible où vous pouvez voir Luna Edith interpréter la chanson Mixtec de Tlaxiaco, Oaxaca, Mexique, qui a jusqu’à présent plus de 2500 reproductions.

Dans cette publication, la sœur de Yalitza Aparicio écrit: “Ne parle pas un dialecte car tu ne pourras pas bien parler espagnol, les gens te critiqueront, tes amis se moqueront de toi, etc.”

Luna Edith Aparicio continue: “Des mots qui m’ont été dit et j’ai refoulé mes racines, mais il n’est jamais trop tard car maintenant mon objectif est de parler Mixtec, je vais améliorer ma diction.”

La sœur de l’actrice mexicaine Yalitza Aparicio, qui est devenue célèbre après avoir joué dans le film d’Alfonso Cuarón “Roma”, s’est terminée par une promesse: “Je vous promets la chanson complète dans la prochaine vidéo.”

Le coach de vie Anton Paz n’a pas hésité à lui dire: “Comme c’est beau”, ce à quoi Luna Edith Aparicio l’a remerciée, tandis qu’une adepte portoricaine s’est exprimée ainsi: “Tu as mis ma peau à bout, combien d’amour pour tes racines !!! Avant”.

“Belle performance!”, “Tu chantes très belle”, “Comme tu es belle et tu chantes très belle et tu dois toujours te sentir FIER de nos racines”, “Quel bel héritage”, “Très beau, j’aime écouter. Bénédictions, précieuses », sont quelques-uns des commentaires qu’ils ont faits à la sœur de Yalitza Aparicio.

L’actrice mexicaine est impliquée dans un scandale, puisque l’ex-partenaire de son petit ami actuel, a déclaré qu’il était un homme, un puncheur et qu’il ne lui versait pas de pension pour son fils.

Un utilisateur a écrit ces mots à Luna Edith Aparicio, qui compte plus de 13 000 abonnés sur son compte Instagram: “Tu es très jolie et la chanson sonne si jolie, continue, je parle aussi un dialecte et je t’admire.”

D’un autre côté, un internaute a posé des questions sur le dialecte Triqui, recevant comme réponse: “Bien sûr, mon autre langue maternelle.”

“Quelle est la beauté du beau et en dialecte, quel dialecte est-ce? La peau chinoise m’a touché, je l’écoute et l’écoute », c’est ma langue paternelle, MIXTECO», «C’est une fierté de parler un dialecte !!! Fiers d’être Oaxacan »,« Vous chantez très bien en dialecte, vous êtes fier de vos racines », a-t-elle exprimé à Luna Edith Aparicio.

Les bonnes vibrations pour la sœur de Yalitza Aparicio semblaient sans fin. «Il n’est jamais trop tard, Edith, vouloir c’est le pouvoir !!! Félicitations pour être si Oaxaca !!! “,” Merci, merci, merci pour ta merveilleuse voix et donne-nous cette chanson “,” Moi, ma fille, je n’ai jamais connu ces dialectes, avec le travail j’ai appris l’espagnol et maintenant l’anglais. C’est une fierté de vous voir en parler. Je voudrais apprendre ».

En outre, un utilisateur s’est exprimé en anglais, traduisant ainsi: “Edith Aparicio chante comme aucune autre chanteuse … elle a ému mon cœur”, bien que dans un autre message, elle ait écrit en espagnol: “Edith est juste adorable.”