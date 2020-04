La solitude du «social distancer» déclenche des envies de cerveau semblables à la faim

La solitude fait mal. Elle est psychologiquement pénible et si malsaine sur le plan physique que la solitude augmente de 26% la probabilité d’un décès prématuré. Mais le sentiment peut servir un but. Les psychologues pensent que cela fait tellement mal parce que, comme la faim et la soif, la solitude agit comme une sonnette d’alarme biologique. La douleur qui en résulte nous pousse à rechercher un lien social, tout comme la faim nous pousse à manger. L’idée est intuitivement satisfaisante, mais elle s’est longtemps révélée difficile à tester chez l’homme.

Le 26 mars, cependant, juste au moment où la pandémie de COVID-19 envahissait le monde, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont publié un rapport préliminaire sur bioRxiv. Il s’agit de la première étude chez l’homme à montrer que la solitude et la faim partagent des signaux profonds dans une partie du cerveau qui régissent les impulsions de base pour la récompense et la motivation. Les résultats conduisent à une conclusion révélatrice: notre besoin de se connecter est apparemment aussi fondamental que notre besoin de manger.

Le moment scientifique extraordinaire de la publication du journal, alors que des dizaines de millions de personnes étaient soudainement privées de contact, était loin d’être intentionnel. Quand ils ont commencé le travail il y a trois ans, les neuroscientifiques Livia Tomova et Rebecca Saxe et leurs collègues voulaient démontrer comment la solitude fonctionne dans le cerveau. Ils ont été inspirés par des recherches similaires sur les animaux et les études pionnières sur la solitude du regretté psychologue John Cacioppo de l’Université de Chicago.

Mais l’isolement social forcé est si rare chez les humains en bonne santé et non incarcérés qu’il a donné à l’équipe une pause. «J’ai parfois eu du mal à articuler ce que ce serait dans le monde réel», admet Saxe. “Pourquoi cela arriverait-il?” Au moment où les chercheurs sont venus écrire leur étude cette année, l’inimaginable était devenu réel. Maintenant, selon Saxe, «ce qui semble le plus significatif dans ce document, c’est que c’est un moyen de sortir de l’expérience que nous vivons et de la regarder à travers un objectif différent.»

Il s’agit d’un «tour de force», explique le psychologue Jamil Zaki de l’Université de Stanford, qui n’a pas participé à la recherche. Il étudie l’empathie et l’interaction sociale et est l’auteur de The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World. “Spéculativement, cela suggère que l’isolement social chronique pourrait être quelque chose comme la sous-alimentation à long terme, produisant un besoin constant et aversif qui use notre bien-être”, dit Zaki. “Ces résultats donnent un nom à ce que d’innombrables personnes vivent en ce moment: l’envie sociale tout en restant à la maison pour protéger la santé publique.”

L’article, qui n’a pas encore été évalué par des pairs, décrit une expérience soigneusement conçue utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour comparer les réponses du cerveau à la solitude et à la faim. Après une analyse cérébrale de base, 40 participants adultes ont subi une session de 10 heures les privant de nourriture et une autre session de 10 heures leur refusant tout contact social. Les deux sessions ont servi de condition de contrôle l’une pour l’autre.

La condition d’isolement social était difficile à organiser. Certaines personnes sont seules dans une foule, tandis que d’autres apprécient la solitude. Pour induire non seulement un isolement objectif mais des sentiments subjectifs de solitude, les chercheurs ont fait passer leur temps à 9 heures du matin. à 19 h dans une pièce peu meublée du laboratoire sans téléphones, ordinateurs portables ou même romans au cas où des personnages fictifs fourniraient une certaine subsistance sociale. Les puzzles étaient autorisés, tout comme la lecture ou l’écriture de documents non approuvés. Pendant la journée de privation de nourriture, les sujets ne pouvaient rien manger ni boire que de l’eau pendant la même période.

La numérisation cérébrale a immédiatement suivi chaque séance de privation, mais mesurer les signaux cérébraux pertinents était également difficile. Tomova et Saxe se sont concentrés sur une région du mésencéphale appelée la substantia nigra, un centre de libération de dopamine impliqué dans la motivation et l’envie. Parce qu’un signal IRMf de la substantia nigra est indirect, les chercheurs ont conçu une tâche de soif induite par les signaux, similaire à celle utilisée dans la recherche sur la toxicomanie. Lorsque les toxicomanes se voient montrer des indices associés à la substance de leur choix, «ils montrent une réponse de volonté vraiment forte», dit Tomova. “Il est bien établi que cela déclenche cette réponse dopaminergique.”

Dans le scanner, les participants ont vu des images de leurs formes préférées d’interaction sociale et de leurs aliments préférés, ainsi qu’une image de contrôle de fleurs. «Nous avons constaté que cette zone cérébrale répondait spécifiquement aux signaux après la privation, mais uniquement aux indices de ce dont ils avaient été privés», explique Tomova. L’ampleur de la réponse était en corrélation avec les auto-évaluations des sujets sur leur faim ou leur solitude, bien que les sentiments de faim soient toujours plus forts.

Enfin, les chercheurs ont utilisé l’apprentissage automatique pour confirmer leurs résultats. Un classificateur de logiciels formé pour reconnaître les schémas neuronaux pendant le jeûne s’est révélé capable de reconnaître des schémas neuronaux de la condition d’isolement social même s’il ne les avait jamais «vus». «Cela nous indique qu’il semble y avoir une signature neuronale sous-jacente partagée entre les deux États», explique Tomova. “Le contact social est un besoin très fondamental.”

Même avant la pandémie de COVID-19, une question suivante évidente pour le travail était de savoir si différentes formes de médias sociaux pouvaient satisfaire le besoin de connexion sociale. Saxe et Tomova n’ont jamais pu obtenir de financement pour une telle étude. Il semble probable qu’ils le feront maintenant. Tomova travaille déjà avec des chercheurs de l’Université de Cambridge, où elle déménagera à l’automne, pour voir si l’utilisation des médias sociaux pendant la pandémie pourrait atténuer les sentiments de solitude. “Dans vingt ans,” dit Saxe, “nous saurons quels ont été les effets de cette expérience que nous vivons.”