La solution à la crise du papier toilette (VIDEO et PHOTOS)

Curieux: Avez-vous manqué de papier toilette? Il y a une solution incroyable! C’a été et est nouvelles, la pénurie, en particulier de papier toilette. Si tel est votre problème et qu’il vous faut dormir … nous avons une curiosité très utile pour vous aujourd’hui!

Avec toute cette crise de coronavirus, les gens paniquent et il y a une pénurie. L’un des atouts les plus convoités … qui allait le dire il y a quelques mois! c’est du papier toilette.

Et oui, il semble que les gens ont eu beaucoup d’angoisse de ne pas pouvoir nettoyer correctement leurs bas, ou qu’ils font quelque chose avec ce papier que nous ne connaissons pas, le fait est que ce papier précieux a un prix et qu’il est difficile à trouver.

Ne vous inquiétez pas, s’il y a quelque chose qui est vrai, c’est que pour chaque problème il y a une solution.

Et cette solution s’appelle CuloClean.

Non, ce n’est pas une blague. C’est un produit ingénieux qui a déclenché des ventes rien qu’en raison de cette crise du papier toilette.

Il existait auparavant, mais il est désormais indispensable pour ceux qui souffrent de ne pas avoir assez de matériel de nettoyage dans leur salle de bain.

“C’est l’histoire du bidet portable MADE IN SPAIN” – Cadena COPE

AssClean dans un bidet portable pour laver vos fesses où vous voulez. Sérieusement

Et ça existe.

De plus, ses ventes ont explosé dans des endroits comme Miami.

“CuloClean est le bidet portable à installer dans votre bouteille en plastique, totalement discret, efficace et facile à transporter n’importe où”, indique-t-il sur le site Web du produit. «Ses dimensions sont si petites que vous pouvez le garder dans n’importe quelle poche. Utilisez-le au bureau. Tout le monde pensera que vous allez remplir votre bouteille d’eau. »

«CuloClean est compatible avec la plupart des bouteilles en plastique sur le marché. Sa conception est conçue pour s’adapter aux deux diamètres de bouchons les plus courants. Utilisez-le comme un bidet de voyage ».

Vous avez là une solution simple et discrète qui mettra fin à votre angoisse.

#Coronavirus ou non # Covid19, papier toilette ou pas de papier toilette, il est essentiel que vous gardiez vos culs propres. Https: //t.co/msooIgvt8O

– Marc R. Masferrer (@MRMasferrer) 20 mars 2020

Il suffit de réguler l’intensité du jet d’eau en appliquant plus ou moins de pression sur le flacon, puis de vous sécher… et le tour est joué! Propre comme un bébé!

“En règle générale, nous recommandons d’utiliser des bouteilles en plastique dur comme Coca-Cola ou Pepsi, car vous pouvez les utiliser plusieurs fois avant qu’elles ne perdent leur forme, et vous pouvez obtenir un jet d’eau plus sous pression”, explique la co-créatrice Ana Vicaria. “De plus, cela réduit la possibilité de confondre votre bouteille d’eau potable avec votre bouteille CuloClean, ce qui pourrait être une mauvaise idée.”

De plus, il est respectueux de l’environnement. En fait, il n’a pas été inventé à l’époque de COVID-19, mais il était déjà sur le marché depuis 2018. Il est durable et écologique car il n’est pas jetable, sinon réutilisable.

L’idée de CuloClean, explique Ana Vicaria, est venue lors d’un dîner avec des amis. Elle et son partenaire Guillermo Maroto, originaires de Madrid, en Espagne, ont réalisé le premier prototype lorsqu’ils ont traversé les forêts du Pays basque, dans le nord de l’Espagne.

«Nous l’avons essayé en randonnée», explique Vicaria. “C’était l’amour du premier coup.”