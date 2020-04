La stabilisation du coronavirus en Italie souffre d’un léger revers

Lala stabilisation de l’épidémie de coronavirus en Italie a subi une légère baisse ce jeudi. Les dernières données révélées par la protection civile montrent une augmentation des décès et des nouvelles infections par rapport à la veille. Plus précisément, l’Italie ajoute610 de plus tués par Covid-19, ce qui représente une augmentation de 12,5% par rapport à la dernière partie (542), et compte déjà un total de18279 décèsdepuis le début de l’épidémie. Les nouveaux infectés continuent également d’augmenter. De plus, il y a aujourd’hui 4 204 cas de plus, ce qui représente une augmentation par rapport aux derniers jours: ce mercredi il y en avait 3 836 et le mardi, 3 599.

D’un autre côté, au moins trois procureurs italiens enquêtent sur les centaines de personnes âgées décédées dans des résidences du Covid-19, mais n’ont jamais été identifiées. LaLa circonstance n’est pas dans votre dossier médicalet les cercueils avec leurs corps sont entassés dans les chapelles des centres, attendant d’être transférés dans un cimetière ou incinérés.

Pour sa part, la protection civile, qui fournit chaque jour des données nationales sur la situation pandémique,n’a jamais donné les chiffres des vieillards mortsdans les résidences où ils vivaient, en se limitant à faire la distinction entre décédé “par” coronavirus et décédé “par” coronavirus, ce qui n’aide pas à comprendre ce qui a réellement provoqué leur infection puis leur mort. Les statistiques montrent que la plupart des personnes décédées souffraient déjà d’autres pathologies avec lesquelles elles vivaient, mais elles n’expliquent jamais si la contagion a précipité leur mort.

Pour des raisons inexplicables, qui seront clarifiées par la magistrature, les protocoles de sécurité pour les patients et le personnel de santé sont arrivés tard et mal dans les résidences, au point que, l’épidémie étant déjà déclarée, ils ont empêché l’entrée des membres de la famille avec des masques et des gants de protection.“Il n’est pas nécessaire de les alarmer”, “ils peuvent provoquer la terreur”, ont-ils soutenu par ordre de la direction des centres.

Dans la plupart des dossiers du défunt, il est enregistré, selon le filtrage des toilettes de l’intérieur,qui est décédé “d’une pulmonite bactérienne” et non viral, car il s’avère dans de nombreux cas que des analyses “post morten” ont été effectuées.

“Ils ne nous expliquent rien et nous avons peur de ne plus les revoir”, expliquent ses proches, qui à Milan ont formé une association et déposé plusieurs plaintes. D’autres ont fait de même dans divers centres de la région de Lombardie (Milan), de la Lazio (Rome) et d’autres de la péninsule.

Le 8 mars, deux semaines après la déclaration officielle de la pandémie en Italie, les autorités lombardes, submergées par le nombre de personnes infectées dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs, ont approuvé une ordonnance pour que le “surplus” infecté soit admis dans les résidences. . Ils y ont été hospitalisés, mais sans aucune séparation avec les résidents, qu’ils ont progressivement disséminés, tandis que le personnel de santé, sans aucune forme de protection, les a aidés. “Ces résidences sont une bombe”, a commenté un journal national, mais ce n’est qu’un mois plus tard que la région de Lombardie a décidé de nommer une commission d’enquête pour “voir ce qui s’est passé”. “Il était clair que ces résidences ne sont pas prêtes à accueillir des personnes séropositives pour le coronavirus“explique Roberto Circhia du syndicat CISL, le deuxième du pays.

La situation qui a été créée était telle que les médecins et les infirmières expliquent maintenant, sous couvert d’anonymat, que “nous avons dormi dans les résidences de peur de porter la contagion chez nous”. “C’était comme mettre de la nourriture dans un turmix et le démarrer sans le recouvrir”, ajoute un médecin d’une des structures de Milan. La reconstruction chronologique de la propagation de la pandémie en Italie a donc commencé dans les hôpitaux de la province de Lombardie et s’est poursuivie dans les maisons de retraite. “Aucune analyse n’a été réalisée sur les personnes âgées dans les résidences “, a expliqué Francesca Floriani, ancienne directrice générale du Pio Albergo Trivulsi à Milan, le plus grand centre gériatrique de l’UE.

