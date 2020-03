La star argentine Paulo Dybala contracte un coronavirus

Le club italien de la Juventus a confirmé que Dybala était positif pour le coronavirus. L’Argentin Dybala devient le troisième joueur de la Juventus à être infecté par le nouveau coronavirus. La Juventus a rapporté que Dybala est en isolement volontaire en Italie après avoir confirmé qu’il souffre du nouveau coronavirus, tout comme sa petite amie.

La star argentine Paulo Dybala est devenue le troisième joueur de la Juventus à tester positif pour COVID-19, a rapporté samedi l’équipe.

La Juve a expliqué que l’attaquant de 26 ans est “en isolement volontaire (en Italie), n’a montré aucun symptôme et va bien”.

Au cours de la journée, le joueur de l’équipe argentine a publié des tweets en espagnol, italien et anglais, pour confirmer que lui et sa petite amie, la chanteuse, actrice et mannequin argentine Oriana Sabatini, avaient contracté le nouveau coronavirus qui a conduit à une déclaration de pandémie. par l’Organisation mondiale de la santé et qui a durement frappé l’Italie, a fait savoir l’agence AP.

“Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi-même avons été testés positifs”, a écrit Dybala, dans un message avec une photo des deux attachés. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous ».

La Juventus avait précédemment rapporté que leur défense Daniele Rugani et leur milieu de terrain Blaise Matuidi étaient infectés par le coronavirus.

Plus de 10 footballeurs italiens de Serie A ont été testés positifs pour COVID-19.

En Argentine, un groupe de policiers de la ville de Cordoue a rapporté qu’il avait lancé une opération pour transférer les proches de Dybala dans une clinique, après que le résultat positif du footballeur ait été révélé.

“Il convient de noter que les parents sont arrivés dans le pays cette semaine en provenance d’Italie, où ils ont visité Paulo”, a rapporté le parquet de la province de Cordoue, d’où Dybala est originaire.

La plupart des personnes infectées par COVID-19 présentent des symptômes mineurs, comme de la fièvre et de la toux, et se rétablissent en quelques semaines, mais le virus est très contagieux et peut se propager à des personnes qui ne présentent aucun symptôme. De plus, il peut entraîner des maladies graves, telles que la pneumonie, en particulier chez les patients âgés ou ceux ayant déjà souffert de maladies.

Dans une grande majorité, les personnes qui contractent le nouveau coronavirus se rétablissent complètement.

Sabatini, fille de l’acteur et homme d’affaires argentin Osvaldo Sabatini, ainsi que de l’actrice vénézuélienne Catherine Fulop, a diffusé une vidéo via son compte Instagram, dans laquelle elle a expliqué les malaises qu’elle avait récemment vécus.

«Il y a quelques jours, il y a exactement deux jours, nous avons fait le test avec mon petit ami et une autre personne qui vit dans la maison avec nous, pour voir si nous avions un coronavirus. Et aujourd’hui, ils nous ont donné les résultats et nous sommes tous positifs », raconte la chanteuse, nièce de la célèbre extenista Gabriela Sabatini. “De toute évidence, nous allons bien. Sinon, je ne ferais pas cette vidéo comme ça. J’ai eu des symptômes, de la toux, mon corps me faisait mal, ma tête, une fatigue constante… Maintenant les symptômes ont disparu, je vais mieux ».

Plus de 284 000 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, avec plus de 11 800 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins. Près de 90 000 personnes se sont déjà rétablies.