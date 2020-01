La Station spatiale internationale obtient un module commercial

La Station spatiale internationale (ISS) fait un grand pas vers une utilisation commerciale accrue.

La NASA a choisi la société Axiom Space basée à Houston pour construire au moins un module privé habitable qui sera attaché au laboratoire en orbite, a annoncé l’agence spatiale lundi 27 janvier.

La NASA espère que le module Axiom contribuera à stimuler la croissance d’une économie extraterrestre, qui s’étendra bien au-delà de l’ISS dans le temps et l’espace.

“Le travail d’Axiom pour développer une destination commerciale dans l’espace est une étape cruciale pour la NASA pour répondre à ses besoins à long terme de formation d’astronautes, de recherche scientifique et de démonstrations technologiques en orbite terrestre basse”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA dans un communiqué.

“Nous transformons la façon dont la NASA travaille avec l’industrie pour bénéficier à l’économie mondiale et faire avancer l’exploration spatiale”, a-t-il ajouté. “C’est un partenariat similaire qui, cette année, rendra la capacité des astronautes américains à se lancer dans la station spatiale sur des fusées américaines depuis le sol américain.”

Bridenstine faisait référence dans cette dernière phrase au programme d’équipage commercial de la NASA, qui a financé le développement de deux capsules d’équipage privé, le Crew Dragon de SpaceX et le CST-100 Starliner de Boeing. L’agence compte sur ces taxis astronautes locaux pour mettre fin à la dépendance américaine à l’égard des fusées et des vaisseaux spatiaux russes Soyouz pour amener les gens à destination et en provenance de l’ISS.

Bridenstine a souligné que la NASA ne voulait être qu’un des nombreux clients de Starliner et de Crew Dragon. La vision de l’agence est similaire pour les destinations de ces véhicules: si tout se déroule comme prévu, une variété d’entreprises privées, de groupes universitaires et d’autres clients profiteront de l’ISS et d’autres avant-postes qui finiront par s’installer en orbite terrestre.

Ces autres avant-postes sont essentiels, car l’ISS ne durera pas éternellement. En effet, la station n’est actuellement financée que jusqu’en 2024 (même si les opérations pourraient être prolongées jusqu’en 2028, voire peut-être plus tard). Axiom a pour objectif de construire et d’exploiter sa propre station spatiale dans un avenir proche, comme le font plusieurs autres sociétés, dont Bigelow Aerospace, basée à Las Vegas.

Bigelow a déjà du matériel attaché à l’ISS – le Bigelow Expandable Activity Module (BEAM), qui est arrivé au laboratoire en orbite en avril 2016 pour valider la technologie de l’habitat extensible de l’entreprise pour une utilisation en équipage dans l’espace. BEAM a très bien performé au cours de ses près de quatre ans en orbite, ont déclaré des responsables de la NASA, et l’agence prévoit de le garder sur la station (et de l’utiliser pour le stockage) jusqu’à la fin des années 2020.

Le module Axiom sera apposé sur le port avant du Node 2 de l’ISS, ont déclaré des responsables de la NASA. L’objectif principal est de démontrer le potentiel commercial du module et de faciliter la transition vers une plus grande utilisation privée du laboratoire en orbite – une priorité clé de l’agence – et la frontière finale en général.

La proposition gagnante d’Axiom a été soumise en réponse à un appel via l’Annexe I de la Prochaine Annonce de la NASA Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP) 2, qui proposait aux entreprises d’utiliser les services publics ISS et un port.

“La NASA et Axiom entameront ensuite des négociations sur les termes et le prix d’un contrat à prix fixe ferme avec une période de performance de cinq ans et une option de deux ans”, ont écrit des responsables de la NASA dans le même communiqué.

“Parce que les destinations commerciales sont considérées comme un élément clé d’une économie robuste en orbite terrestre basse, la NASA prévoit également de créer une dernière opportunité de s’associer à l’agence dans le développement d’une destination commerciale indépendante et en vol libre”, ont-ils ajouté. “Grâce à ces efforts combinés pour développer des destinations commerciales, la NASA est en mesure de répondre à ses besoins à long terme en orbite terrestre basse bien au-delà de la durée de vie de la station.”

