La stratégie innovante avec laquelle McGregor a cassé le nez de son adversaire et a réussi un KO en 40 secondes: “Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça”

Dès que le juge lui a donné l’ordre de commencer le combat, Conor McGregor Il a sauté sur son rival et a essayé de le relier avec un coup gauche qui l’a presque fait passer Donald Cerrone, qui a réussi à l’esquiver en se penchant. Cela a semblé un début erratique, mais l’Irlandais avait un as dans sa manche: il a mis un genou au visage, puis a couru quatre coups avec l’épaule gauche sur le nez de l’Américain.

L’image suivante montre le Cobwoy visiblement désorienté et avec du sang sur son visage produit de la décision novatrice de The Notorious d’attaquer avec son épaule. Il n’y avait pas trop de combat à venir et cela a finalement été confirmé par un coup de pied brutal avec la jambe gauche face au combattant expérimenté de 36 ans qui l’a fait tituber. Conor a jeté quelques coups de poing, l’a laissé sur le sol de l’octogone et là, le juge Herb Dean a dû intervenir quand seulement 40 secondes se sont écoulées parce que la suprématie de l’Irlandais était déjà irréversible.

L’UFC 246 qui s’est tenue à la T-Mobile Arena de Las Vegas a décrété le retour de Conor dans la division après 470 jours. Cette image ternie après la défaite scandaleuse contre Khabib Nurmagomedov a été immédiatement effacée avec cette brillante apparition du combattant de 31 ans, qui a triomphé aujourd’hui de 22e fois dans sa carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes.

“J’ai fait l’histoire ce soir”, condamné après son succès qui fait de lui le premier athlète à gagner par KO en poids plume, poids léger et poids welter. “J’ai de nouveau enregistré mon nom dans l’histoire”insista-t-il.

«Donald détient le record du plus grand nombre de coups de pied à la tête, donc je me suis senti très heureux d’en obtenir un. Je ne m’y attendais pas », a-t-il expliqué à propos de sa stratégie.

«Je n’avais jamais rien vu de tel! Cela m’a cassé le nez et a commencé à saigner. J’ai reculé et j’ai donné un coup de pied dans la tête »loué par le Cowboy Cerrone, qui a reconnu être désorienté après que l’épaule ait heurté son visage. Avec 36 ans, l’Américain a plusieurs records UFC sur le dos: plus grand nombre de victoires (23), plus de finitions (16) et plus de nócauts (20).

Celui qui est né à Dublin, en revanche, a averti qu’il avait l’intention de rester dans la catégorie des poids welters pour se battre et les fans ne perdent pas espoir de voir un combat contre le redoutable Jorge Masvidal qui a battu Nate Díaz il y a quelques mois.