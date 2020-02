La super équipe que l’Argentine peut réunir aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

La route semblait difficile, mais ces gars-là ont facilité les choses. Avec Fernando Batista à la barre, le combiné argentin Sub 23 a montré un haut niveau tout au long de la période pré-olympique.. L’équipe nationale a prévalu dans ses six présentations (dimanche elle clôturera sa participation contre le Brésil), a assuré son passage à Tokyo 2020 et proclamé champion avec une date d’avance.

Bien que le Bocha ait réussi à former une équipe intéressante, la vérité est que dans la précédente, il a généré quelques questions en raison du grand nombre de victimes de joueurs importants qui militent à l’étranger et dans le football local.

Facundo Cambeses; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; et Adolfo Gaich était la base de départ utilisée dans ce tournoi. Dans la banque de remplacement, la présence d’accessoires intéressants tels que Matías Zaracho, Nicolás Capaldo, Tomás Belmonte et Nahuel Bustos se démarque.

Plusieurs de ces joueurs ont des rôles importants dans leurs équipes et ont un avenir prometteur, à la fois dans les meilleures ligues étrangères et avec le maillot albiceleste. Cependant, pour les Jeux Olympiques, Batista pourrait ajouter des «renforts» intéressants (s’il obtient les permis appropriés).

Au sein des U23, le plus séduisant, sans doute, est le nom de Lautaro Martínez. El Toro, à 22 ans, est devenu une référence pour l’Inter. Après le départ de Mauro Icardi au PSG, il est devenu le titulaire incontesté d’Antonio Conte. De plus, c’est l’une des faiblesses de Lionel Scaloni, entraîneur du major.

L’émergence de la carrière Racing vient de faire une très bonne Copa América en 2019, mais le problème sera de nouveau le même: obtenir la permission de la direction de Neroazzurra. Jusqu’à présent, cette saison a joué 27 matchs et marqué 16 buts.

Bien qu’il se soit rendu à Amsterdam et ait discuté avec Marc Overmars (l’ancien joueur de l’équipe des Pays-Bas est l’un des principaux dirigeants de l’Ajax), le Bocha ne pouvait pas compter sur Lisandro Martínez. L’ancien Défense et Justice a accumulé des performances intéressantes à la fois dans la zone médiane et au bas de l’équipe néerlandaise.

Le directeur technique a également fait une escale à Barcelone, avant d’annoncer la paie. En Catalogne, il a subi un autre revers: Rufete lui a refusé la possibilité d’avoir dans ses rangs Singe Vargas. L’ancien Velez brille dans l’actuelle Ligue Europa, avec 5 buts en 9 présentations (son équipe est en 16e de finale – ils joueront contre Wolverhampton d’Angleterre -).

Dans la défense apparaît également un autre nom utilisé par Lionel Scaloni lors de la dernière Copa América: Juan Foyth. Les anciens étudiants de La Plata peuvent assurer la sécurité à droite et à l’arrière central.

Un autre joueur qui aurait pu faire un bond de qualité au milieu de terrain est Palais Exequiel, qui a brillé à River et vient d’être racheté par le Bayern Leverkusen, où il a eu sa première mercredi dernier: il a débuté dans la victoire 2-0 contre Stuttgart pour la Coupe d’Allemagne.

Comme s’il y avait peu d’options pour Batista (tant qu’il obtient les permis nécessaires – les clubs ne sont pas obligés de donner les joueurs aux Jeux Olympiques.-), parmi les talents qui se trouvent à l’étranger, les noms apparaissent également de Bateau Ezequiel (Atlanta United), Ezequiel Ponce (Moscou Spartak), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cristian Romero (son laissez-passer vient de la Juventus mais il est prêté à Gênes), Santiago Ascacibar (Hertha Berlin), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Domínguez (Bologne) et Nicolás González (Stuttgart).

Dans le cadre local, les noms des Cristian Ferreira, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Thiago Almada, Pedro de la Vega, Lautaro Valenti, Jerónimo Cacciabue et Anibal Moreno.

A noter que cette compétition permet à 3 seniors de figurer dans leur liste de joueurs, ce qui pourrait faire un bond de qualité encore plus grand. Par exemple, lors de l’obtention de la médaille d’or à Athènes 2004, Marcelo Bielsa a voyagé avec Roberto Ayala, Gabriel Heinze et Cristian Kily González; alors qu’à Pékin 2008 le Checho Batista a opté pour Juan Román Riquelme, Javier Mascherano et Nicolás Pareja.

Les autorisations seront-elles obtenues pour des joueurs comme Lionel Messi, Nicolás Otamendi ou Sergio Kun Agüero à Tokyo?

En l’absence de place pour l’Amérique du Sud et les deux de Concacaf, les équipes du Japon, d’Allemagne, d’Espagne, de France, de Nouvelle-Zélande, de Côte d’Ivoire, d’Égypte, d’Afrique du Sud, d’Arabie saoudite, d’Australie et de Corée du Sud participeront aux Jeux Olympiques.