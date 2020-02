La tante Fatima d’un des meurtriers présumés pourrait être en danger

Irma Reyes Castañeda, une tante de l’un des meurtriers présumés de Fatima, pourrait être en danger Certains utilisateurs disent qu’ils pourraient la tuer pour la récompense qu’elle recevrait D’autres reconnaissent son courage pour dénoncer son neveu et sa femme

Tante meurtriers Fatima en danger. Irma Reyes Castañeda est la tante de Mario Alberto Reyes Nájera, l’un des suspects du meurtre de Fatima, la fillette de 7 ans.

Dans une interview qu’elle a accordée pour First Impact, la femme a décrit le moment où les deux suspects étaient à la maison et ont été remis par elle à la police mexicaine.

La femme dit qu’elle est sûre qu’ils sont partis, qu’ils ont avoué qu’ils avaient tué Fatima et que Giovana «N» l’a rejoint pour lui demander de l’aide. Il dit que lorsqu’il les a livrés, il a pensé “à toutes les filles et garçons et femmes du monde”.

Au moment où la photo des meurtriers présumés a été publiée, Irma a pensé que s’il les laissait partir, ils s’enfuiraient tous les deux. Il n’a pas hésité à dire à son neveu que ce qu’il avait fait était de la lâcheté. À la famille Fatima, je dirais que “nous devons tous faire face à nos erreurs, aux conséquences de nos mauvaises décisions et leur pardonner”. Pour son neveu et sa femme, il ne ressent aucune tristesse.

La vidéo, qui compte déjà plus de 350 000 reproductions, a provoqué des réactions de toutes sortes, de ceux qui reconnaissent la valeur qu’elle a à dénoncer son neveu et sa femme, à ceux qui mettent en garde contre le danger auquel il pourrait être confronté dans le cas de recevoir la récompense de deux millions qui a été offerte pour avoir fourni des informations permettant de retrouver les meurtriers présumés de Fatima.

“Elle a l’air sincère et regarde en bas, Dieu béni, maintenant que tu prends soin d’elle, tu peux être en danger”, “J’ai aussi vu qu’en elle, quand tu penses à la douleur des autres, tu as le courage de faire la bonne chose “,” Beaucoup de danger, les journalistes n’auraient pas présenté le visage de la dame, mais très courageux la dame. “

D’autres utilisateurs ont fait des remarques similaires: “Je souhaite qu’ils lui aient donné leur récompense … pour courageux”, “Elle ne l’a pas fait pour la récompense, je souhaite que ce ne soit pas le cas, et si oui, je pense que ces choses ne devraient pas aider pour de l’argent ou des récompenses . Pour l’honneur et les juges, ils doivent le faire ».

“Si nous pensions tous un peu comme cette dame, tout était différent, elle pensait à tous les enfants du monde, c’est magnifique”, “Ils ne devraient pas montrer son visage, si la récompense va être prise”, “Eh bien, la récompense pour une femme pauvre, c’était plus que de la parenté et du sang, maintenant il est temps de quitter cette colonie et de refaire une vie. »

Un utilisateur a interrogé des gens qui pensaient qu’Irma Reyes avait d’abord pensé à recevoir une récompense qu’en rendant justice à la petite Fatima: «Quelle tristesse que la plupart des gens disent qu’ils rapporteraient spécifiquement pour la récompense et non pour le la douleur et les abus subis par cette pauvre petite créature ».