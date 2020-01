La technique quantique peut vérifier les solutions à une énorme classe de problèmes

Les rêveries des informaticiens ont révélé la puissance de

mécanique quantique.

Imaginez rencontrer des êtres omniscients qui

prétendent avoir la solution à un problème complexe qu’aucun ordinateur ne pourrait jamais

résoudre. Vous auriez probablement du mal à vérifier la réponse. Mais maintenant, l’ordinateur

les scientifiques rapportent que la mécanique quantique fournit un moyen de vérifier rapidement la

des solutions à une classe incroyablement large de problèmes, y compris certains qui sont impossibles

à résoudre en premier lieu.

Bien que le résultat ne soit pas évident

applications pratiques, ses ramifications théoriques ont eu un impact

effet d’entraînement, réponse non résolue

questions de physique et de mathématiques, rapportent les scientifiques dans un article publié

13 janvier sur arXiv.org. «Cela a tellement d’implications dans tous ces domaines. Ses

une énorme affaire, peu importe comment vous la regardez », explique Scott, un informaticien théoricien

Aaronson de l’Université du Texas à Austin, qui n’était pas impliqué dans la

nouvelle étude.

En informatique, certains problèmes sont

difficile à résoudre mais avec des solutions faciles à vérifier. Les chercheurs classent donc

des questions selon la difficulté pour les ordinateurs de vérifier les prétendues réponses.

Seul, un ordinateur ne peut fonctionner

loin dans la vérification des solutions. Mais les scientifiques ont quelques trucs dans leurs manches.

Ils concoctent des scénarios où un «prouveur» – un ordinateur ou une personne qui prétend

avoir une solution à un problème – est parsemé de questions par la personne qui est

essayant de vérifier la solution, le «vérificateur».

Imaginez, par exemple, que vous avez un

ami qui prétend avoir déduit comment faire la différence entre Pepsi et

Coca-Cola, même si vous ne pouvez pas distinguer les deux. Pour confirmer cette affirmation,

vous – le vérificateur – pourriez préparer une tasse de Pepsi ou de Coca-Cola et interroger votre

ami – le prouveur – sur lequel il est. Si votre ami donne régulièrement la

bonne réponse à ces questions, vous seriez convaincu que l’identification du cola

le dilemme avait été résolu.

Connue comme une preuve interactive, cette

la stratégie peut révéler des informations supplémentaires qui permettraient aux informaticiens

vérifier les solutions aux problèmes trop difficiles à résoudre pour un ordinateur

convaincre les scientifiques de manière indépendante. Encore plus puissant interactif

les preuves impliquent plusieurs prouveurs. Ce scénario est un peu comme une police

interrogatoire de deux suspects, isolés dans des pièces séparées, qui ne peuvent pas coordonner

leurs réponses pour tromper un enquêteur.

La classe de problèmes qui peuvent être

vérifié de cette manière est «grand, mais pas ridiculement grand», explique le co-auteur de l’étude Thomas

Vidick, informaticien théorique à Caltech. Pour vérifier les solutions

encore plus de problèmes, les scientifiques peuvent imaginer en ajouter un autre

twist: Les prouveurs partagent une connexion quantique appelée enchevêtrement,

ce qui fait que deux objets apparemment indépendants se comportent de manière corrélée (SN: 4/25/18).

Jusqu’à présent, on ne savait pas combien

les problèmes étaient vérifiables avec l’intrication quantique. Le nouveau résultat révèle que

c’est «un nombre incroyablement énorme de problèmes», explique Aaronson.

Cet énorme groupe est appelé récursivement

énumérables, ou RE, problèmes. “Il contient tous les problèmes qui peuvent être résolus par

ordinateurs, puis certains », explique le co-auteur Henry Yuen, informaticien à la

Université de Toronto. “C’est une chose folle.” C’est le “et puis certains” qui est

vraiment ahurissant. Aucun ordinateur ne pourrait résoudre ces problèmes

carrément, mais si deux êtres omniscients enchevêtrés avaient une solution, ils pourraient

vous convaincre que c’était correct. Bien sûr, l’adoption de la technique de vérification

le monde réel est rendu invraisemblable par le manque d’êtres omniscients à offrir

les réponses.

Le résultat se résume en quelques mots

égalité, MIP * = RE, où MIP * signifie Multi-prover Interactive Proof avec

l’intrication quantique. Chaque problème dans RE est également dans MIP *, et vice versa.

Bien que non encore évalué par des pairs, le

étude est prise très au sérieux, déclare l’informaticien Lance Fortnow de

l’Institut de technologie de l’Illinois à Chicago. “Je parierais que c’est

probablement correct…. Il n’y a aucune raison de penser que c’est mal. “

Et le résultat est une triple menace:

résolu trois problèmes à la fois. En plus de révéler que MIP * est égal à RE, il

ont répondu simultanément à deux autres questions ouvertes, une en physique et une en mathématiques.

Le premier est un puzzle de physique quantique appelé problème de Tsirelson, qui demande

si les types de corrélations quantiques qui pourraient être produites en utilisant un

une quantité infinie d’enchevêtrement pourrait être approchée avec un très grand, mais

quantité d’enchevêtrement finie. La réponse, révèle l’étude, est non: Parfois

vous ne pouvez même pas vous rapprocher de l’intrication infinie avec l’intrication finie.

En mathématiques, l’étude établit la

incorporer la conjecture, une idée de longue date qui est mathématiquement équivalente à

Le problème de Tsirelson. Il traite également de la question de savoir si un

l’approximation peut nécessairement reproduire quelque chose de vraiment infini. Encore une fois, le

la réponse est non.

“C’est une réalisation incroyable; ses

vraiment excitant », déclare le mathématicien William Slofstra de l’Université de

Waterloo au Canada. “C’est un accomplissement de quelque chose que nous voulions depuis longtemps

temps.”