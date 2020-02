La tempête arctique met en alerte 9 États pour un froid extrême

Une tempête arctique augmente dangereusement le niveau des rivières dans 9 États. Au cours des prochaines 48 heures, 38 millions d’Américains seront à zéro degré ou moins. Les rivières de neuf États sont au-dessus du niveau des inondations, menaçant les maisons et les entreprises.

Du sud profond au Midwest, les rivières de neuf États sont au-dessus du niveau des inondations, menaçant les maisons et les entreprises, rapporte CBS.

Cela se produit à cause d’une tempête arctique qui couvre une grande partie du pays. Des dizaines de millions d’Américains pourraient se réveiller aujourd’hui à des températures glaciales.

Un nouveau système de ski de fond apportera de la neige et de la pluie dans le nord-ouest, le Midwest et l’est ce week-end la semaine prochaine: https://t.co/KRlBT3Iddv pic.twitter.com/4nhpCZ4zxV

– The Weather Channel (@weatherchannel) 13 février 2020

De fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain de boue et de roches, qui a provoqué un accident de train dans le comté de Pike, Kentucky, jeudi matin.

Un train transportant de l’éthanol a déraillé, brûlé pendant des heures et blessé deux personnes.

WKYT-TV, une filiale de CBS, rapporte que la zone a également été évacuée par précaution. Ce même système de tempête a provoqué une coulée de boue qui a fermé une autoroute de Virginie-Occidentale.

Il y a une vidéo, partagée par Chros Bailey, de deux employés de CSX laissant l’incendie en feu après un déraillement de train dans le comté de Pike. Ils ont été littéralement pris entre les flammes et les eaux de crue.

VIDÉO Vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur la photo ci-dessous

Les vents violents ont laissé une trace de destruction en Alabama, avec le métal tordu plié autour des arbres. Plus au nord, les températures ont chuté dans tout le Midwest.

À Whiting, dans l’Indiana, le vent a envoyé des vagues sur la rive du lac Michigan. vendredi, la température sera à moins 11 degrés.

Des conduites d’eau ont gelé à Des Moines.

Au cours des prochaines 48 heures, 38 millions d’Américains seront à zéro degré ou moins.

Les températures ne sont pas si inquiétantes le long de la Floride Panhandle, mais les rivières avec leur lit de rivière de façon alarmante peuvent provoquer des inondations.

Hier, il a déjà été annoncé qu’une explosion de l’air dans l’Arctique allait survenir après une grande tempête avec de fortes pluies le long de la côte est et plus de neige vers la région au nord-est des États-Unis, selon Accuweather.

Ces conditions de froid arctique resteront tout au long du week-end, ce ne sera pas une si longue période, mais cela affectera surtout NY, selon Accuweather.

Une vague d’air amèrement froid plongera dans le centre de l’Atlantique et le nord-est pour terminer la semaine, mais les températures rebondiront rapidement au-dessus de la normale d’ici la fin du week-end: https://t.co/uMpI0EePYm pic.twitter.com/ 0moOldz8xZ

– AccuWeather (@breakingweather) 14 février 2020

Au milieu de la semaine prochaine, la tempête se déplacera plus à l’est. De la neige ou de l’eau neigeuse est attendue des vallées du Mississippi et de l’Ohio aux Grands Lacs et dans certaines parties du nord-est.