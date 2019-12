La tenue de Noël de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo et ses enfants qui a révolutionné les réseaux: le détail des bas du footballeur

«Nous vous souhaitons un Noël plein d'amour et de lumière. Joyeux Noël!". Antonela Roccuzzo Il a partagé les voeux de la famille Messi à la veille d'un nouveau Noël avec une production photo qu'il avait Lionel, Thiago, Matthieu et Ciro avec une tenue particulière en phase avec la date.

Les images ont rapidement brisé la barrière de la 900 mille likes quelques minutes après leur publication et ils ont reçu des milliers de commentaires dont celui de la sœur du footballeur Maria Sol, la chanteuse René Pérez, le chauffeur Marley et son amie Sofía Balbi, qui jeudi prochain renouvelleront leurs vœux de mariage avec le footballeur Luis Suárez et toute la famille Messi déménageront à Punta del Este (Uruguay) pour les accompagner.

Pendant ce temps, et comme d'habitude, les Messi se sont installés dans leur maison située juste à l'extérieur de Rosario pour passer les vacances en famille. Antonela et les enfants sont arrivés jours avant que Leo, qui arrivé dimanche sur un vol privé qui avait également Suarez comme membre d'équipage.

Il y avait peu d'adeptes qui ont souligné les bas de caractère des enfants sur Donald Duck que le capitaine de Barcelone a mis, ce qui n'est pas la première fois qu'il utilise un vêtement particulier pour les vacances. Ils ont également fait référence aux visages de Mateo, qui a montré son sourire malicieux pour les photos.