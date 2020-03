La terrifiante prédiction de Nostradamus sur le coronavirus

Prédictions de Michel de Notre-Dame, mieux connu sous le nom de Nostradamus, ils sont toujours corrects car pour cela 2020 des catastrophes naturelles, des guerres, des rébellions et un “grande peste“Ce qui pourrait être coronavirus, maladie qui a coûté la vie à 5 000 personnes jusqu’à présent cette année.

Dans ses prédictions publiées dans le livre Les prophéties, le docteur français du XVIe siècle indique que pour cette 2020 sont attendus tremblements de terre sur le continent américain, cependant, l’emplacement exact est inconnu.

Pour cette année, Nostradamus a également prédit qu’un important Roi du monde quittera la trône, qui ouvrira une nouvelle étape, et depuis plusieurs années, la rumeur veut que ce soit la reine Elizabeth II, qui pourrait laisser la couronne à une nouvelle génération.

Le docteur français Il a averti qu’une grande puissance économique tombera et ne pourra pas augmenter. De plus, les marchés vont chuter et il y aura un ralentissement économique dans le monde.

Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, une prétendue citation tirée des prédictions de Nostradamus, qui parle de l’arrivée du coronavirus.

Et l’année des jumeaux

Une reine se lèvera

De l’est

Cela répandra son fléau

Des êtres de la nuit

Au Pays des 7 collines

Transformer en poudre

Twilight Men

Pour culminer à l’ombre de la ruine

Cependant, ce fragment ne correspond pas dans un siècle de Nostradamus, donc tout semble indiquer qu’il est faux.

