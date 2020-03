La Thaïlande a déjà une date, celle d’Aragon, qui avance son différend d’une semaine | Sports

Le Grand Prix MotoGP de Thaïlande, qui devait se tenir entre le 20 et le 22 mars et qui a été reporté en raison de la crise des coronavirus, a déjà une nouvelle date car il se tiendra du 2 au 4 octobre prochain, date à laquelle la célébration a été programmée. du Grand Prix de Motorland Aragón, qui avance d’une semaine sa date qui se jouera entre le 25 et le 27 septembre.

Le nouveau calendrier de la Coupe du monde MotoGP, annoncé aujourd’hui par le PDG de Dorna Sports, la société organisatrice mondiale, l’espagnol Carmelo Ezpeleta, en commun avec la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et l’Association des équipes de course ( IRTA, pour son acronyme en anglais), est le suivant: