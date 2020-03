La théorie des cordes sera-t-elle enfin mise à l’épreuve expérimentale?

De nombreux physiciens considèrent la théorie des cordes comme notre meilleur espoir de combiner la physique quantique et la gravité en une théorie unifiée de tout. Pourtant, une opinion contraire est que le concept est pratiquement de la pseudoscience, car il semble presque impossible de le tester par des expériences. Maintenant, certains scientifiques disent que nous pouvons avoir un moyen de faire exactement cela, grâce à une nouvelle conjecture qui oppose la théorie des cordes à l’expansion cosmique.

Cela revient à cette question: l’univers nous montre-t-il tous ses secrets quantiques, ou cache-t-il en quelque sorte ces détails à nos yeux classiques? Parce que si les détails peuvent être vus, la théorie des cordes pourrait ne pas être en mesure de les expliquer.

Une façon d’exclure l’idée est de prouver qu’elle ne prédit pas une caractéristique essentielle de l’univers. Et il se trouve que la théorie des cordes a un problème persistant pour décrire le récit le plus populaire de ce qui s’est passé pendant les premiers moments de l’univers après le big bang: l’inflation.

«L’inflation est l’explication la plus convaincante de la raison pour laquelle notre univers se présente et de la provenance de la structure», explique Marilena Loverde, physicienne à l’Université de Stony Brook. L’inflation explique comment, dans un sens, nous avons tout obtenu de l’univers à partir de rien. La théorie dit que le premier univers est passé par une phase d’expansion extrême. Le processus a agrandi les taches aléatoires dans le vide quantique et les a converties en galaxies et autres choses autour de nous.

Les théoriciens ont cependant eu du mal à montrer comment, ou si, l’inflation fonctionne dans la théorie des cordes. La voie la plus prometteuse pour y parvenir – la construction dite KKLT – ne convainc pas tout le monde. «Cela dépend de qui vous demandez», explique Suddhasattwa Brahma, cosmologiste à l’Université McGill. “Il a été un doute persistant dans le dos de l’esprit de beaucoup dans la théorie des cordes: ça marche vraiment?”

En 2018, un groupe de théoriciens des cordes a pris une série de résultats suggestifs et a fait valoir que cette difficulté reflétait une impossibilité – que l’inflation ne peut peut-être tout simplement pas se produire dans la théorie. Cette prétendue conjecture de marécage de Sitter prétendait que toute version du concept qui pourrait décrire l’espace de Sitter – un terme pour le genre d’univers dans lequel nous nous attendons à ce que l’inflation se produise – aurait une sorte de faille technique qui le mettrait dans une «Marécage» de théories rejetées.

Personne n’a prouvé la conjecture des marécages, et plusieurs théoriciens des cordes s’attendent toujours à ce que la forme finale de la théorie n’ait aucun problème d’inflation. Mais beaucoup pensent que bien que la conjecture puisse ne pas tenir fermement, quelque chose de proche le fera. Brahma espère affiner la conjecture des marécages à quelque chose qui ne bloquerait pas entièrement l’inflation. «Peut-être qu’il peut y avoir une inflation», dit-il. “Mais ce doit être une très courte période d’inflation.”

Toute limite d’inflation augmenterait la perspective de tester la théorie des cordes par rapport aux données réelles, mais un test précis nécessite une preuve de la conjecture. Selon Cumrun Vafa, physicien à l’Université de Harvard et l’un des auteurs de la conjecture du marécage, les chercheurs peuvent commencer à construire un cas pour l’idée s’ils peuvent le connecter à des lois physiques fiables. «Il y a deux niveaux», dit-il. «Le premier est d’être plus confiant dans le principe. Et puis on l’explique. “

Une approche pour renforcer la confiance pourrait essayer d’expliquer quel type de règle physique limiterait l’inflation – ou, pour poser l’enquête de manière plus pratique: comment les théoriciens des cordes pourraient-ils espérer persuader les cosmologistes de reconsidérer une théorie privilégiée?

Ce genre de questions a conduit Vafa et son collaborateur de Harvard Alek Bedroya à rechercher une raison basée sur la physique qui pourrait justifier la conjecture du marécage. Ils ont trouvé un candidat dans un endroit surprenant. Il s’avère que l’inflation a déjà un problème non résolu à la recherche d’une solution: les théoriciens ne se sont pas tous entendus sur ce qui arrive aux moindres détails quantiques lorsque l’expansion se produit et amplifie la statique du vide.

Les physiciens n’ont pas de théorie de travail décrivant le monde en dessous du niveau de la longueur dite de Planck, une distance extrêmement minuscule où ils s’attendent à ce que le côté quantique de la gravité apparaisse. Les partisans de l’inflation ont généralement dû supposer qu’ils pourraient un jour y intégrer ces détails «transplanckiens» et qu’ils ne feront pas une grande différence dans les prévisions. Mais comment cette étape se déroulera reste une question ouverte.

Vafa et Bedroya ont donné une réponse simple: oubliez-la. Leur nouvelle conjecture de censure trans-planckienne affirme que le flou quantique extrêmement minuscule devrait toujours rester extrêmement minuscule et quantique, malgré l’effet grossissant de l’expansion. Si cette idée est vraie, elle implique des limites sur le montant de l’inflation qui pourrait se produire, car trop de cela signifierait trop de grossissement des détails transplanckiens.

Ainsi, dans une nouvelle tournure pour la théorie des cordes, les chercheurs peuvent en fait regarder vers le ciel pour trouver des réponses. Combien d’inflation est trop pour la conjecture de censure? La situation est un peu compliquée. Il existe plusieurs modèles différents du processus d’inflation réel, et les astrophysiciens ne disposent pas encore de données qui confirment l’un d’eux, ou l’idée de base dans son ensemble, comme la description correcte de notre univers. Les chercheurs ont commencé à déterminer les limites que la nouvelle conjecture met sur les nombreuses versions de l’inflation. Certains ont une manière intégrée de cacher les détails transplanckiens, mais Loverde dit que de nombreux modèles typiques entrent en conflit avec la conjecture.

Un conflit clair vient des ondes gravitationnelles «primordiales». Ces ondes, qui, selon les théoriciens, se produisent pendant la phase inflationniste, auraient laissé un signe faible mais distinct dans le fond des micro-ondes cosmiques. Jusqu’à présent, ils n’ont pas été vus, mais les télescopes les recherchent activement. La conjecture de censure ne permettrait qu’une quantité «ridiculement, inobservablement petite», dit Loverde – si petite que tout signe de ces vagues signifierait que la conjecture ne s’applique pas à notre univers à moins que les théoriciens ne puissent trouver une explication différente pour eux.

Cette conjecture équivaut-elle vraiment à un test de théorie des cordes? Non, il est trop tôt pour le dire, selon Vafa. Les principes ne sont encore que des conjectures – pour l’instant. «Plus on relie ces principes entre eux – relations surprenantes et inattendues – plus on comprend pourquoi c’est vrai», dit-il.